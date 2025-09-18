В Екатеринбурге заметили уникальное авто за миллион евро: сколько стоит привезти его в Россию

Транспортировка элитного Brabus Rocket GTS в Россию может обойтись от 17 миллионов рублей, такой автомобиль недавно запечатлели в Екатеринбурге. Подробности о стоимости URA.RU рассказал автоэксперт.
«Если бы с понедельника подняли пошлины на ввоз, которые не стали поднимать, цена была бы в районе 17-20 миллионов рублей на растаможку. Таких машин выпущено единицы», — подчеркнул эксперт. Стоимость данной модели достигает одного миллиона евро (~97 миллионов рублей).
Ранее URA.RU рассказывало, что автомобиль был замечен на улицах города, кадрами очевидцы поделились в соцсетях. В основе автомобиля лежит Mercedes-AMG. Разгон до 100 километров в час занимает меньше 3-х секунд.
