В Екатеринбурге заметили уникальное авто за миллион евро: сколько стоит привезти его в Россию

Транспортировка Brabus Rocket GTS в Екатеринбург обойдется от 17 млн рублей
Brabus Rocket GTS выпущено единицы
Brabus Rocket GTS выпущено единицы

Транспортировка элитного Brabus Rocket GTS в Россию может обойтись от 17 миллионов рублей, такой автомобиль недавно запечатлели в Екатеринбурге. Подробности о стоимости URA.RU рассказал автоэксперт.

«Если бы с понедельника подняли пошлины на ввоз, которые не стали поднимать, цена была бы в районе 17-20 миллионов рублей на растаможку. Таких машин выпущено единицы», — подчеркнул эксперт. Стоимость данной модели достигает одного миллиона евро (~97 миллионов рублей). 

Ранее URA.RU рассказывало, что автомобиль был замечен на улицах города, кадрами очевидцы поделились в соцсетях. В основе автомобиля лежит Mercedes-AMG. Разгон до 100 километров в час занимает меньше 3-х секунд.  

