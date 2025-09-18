Путин наградил главного пилота «Уральских авиалиний». Фото

Суворов руководит эскадрильей из 54 человек
Суворов руководит эскадрильей из 54 человек Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный пилот РФ» командиру авиационной эскадрильи авиакомпании «Уральские авиалинии» Антону Суворову. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

«Пилот посвятил авиации 27 лет, из них 22 года работает в „Уральских авиалиниях“. За плечами более 14 тысяч часов налета. За свою карьеру Антон Суворов освоил самолеты Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ту-154 и Airbus A319/320/321», — пояснили в ДИПе.

Под руководством Суворова подготовлены 35 вторых пилотов и 20 командиров воздушных судов. На данный момент он руководит эскадрильей из 54 человек и участвует в разработке различных проектов.

Пилота отмечают наградами федерального уровня не в первый раз. Ранее его награждали знаком отличия «За безаварийный налет часов» I и III степени и благодарностью министра транспорта РФ.

Фото:

