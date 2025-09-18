Новый проект Алтушкина в Екатеринбурге откроют мировые звезды

Падел-арену РМК, расположенную в здании бывшего КРК «Уралец» в Екатеринбурге, будут открывать лучшие в мире игроки в падел. Как сообщают организаторы, 19 и 20 сентября зрители увидят звездные шоу-матчи и суперматчи с призовым фондом в 4 миллиона рублей.
Основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, сделавший из Екатеринбурга столицу единоборств, в случае с новым модным паделом действует согласно проверенной стратегии. Чтобы в кратчайшие сроки разогнать интерес к виду спорта, РМК приглашает на свои события спортсменов топ-уровня.
Самый известный участник шоу-матча — аргентинец Адриан (Тито) Аллеманди, он несколько раз выходил в финал Мирового падел-тура, дважды становился чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В сентябре 2024 года Адриан Аллеманди и парагваец Мартин Абуд стали победителями международного турнира по паделу в Москве. Кроме того, Тито Аллеманди не просто участник завтрашнего события, а спортивный директор лиги RCC Padel.
Еще один участник шоу-матча — аргентинец Лео Аугсбургер. В 2021 году, в возрасте 16 лет, он выиграл свой первый профессиональный титул, а также стал чемпионом Панамериканского турнира в составе сборной Аргентины. В 2023-м он занимал высокую позицию в рейтинге WPT.
Фанаты падела смогут увидеть игру еще одного знаменитого аргентинца Федерико Чинготто. Среди спортсменов он известен благодаря своим сильным оборонительным навыкам и отличному контролю мяча. Свой первый крупный титул Чинготто получил в 2023 году, а в 2024-м сформировал успешный дуэт с Алехандро Галаном.
Также в числе звездных гостей: Толито Агирре, первая ракетка мира по паделу в рейтинге A1 Padel, чемпион мира среди юниоров, чемпион Южной Америки среди юниоров, занимает 26-ю позицию в рейтинге Premier Padel; Хуан Телло, чемпион мира в составе сборной Аргентины, двукратный победитель турниров Premier Padel; Гонсало Альфонсо, первый номер рейтинга A1 за 2024 год, первый номер сборной Аргентины в 2021 году, двукратный финалист турниров Premier Padel; Аймар Гони, седьмая ракетка мира по паделу в рейтинге А1 Padel, четвертьфиналист турнира Premier Padel, финалист турнира A1 Master Final, финалист турнира A1 в Сан-Хуане.
Напомним, Падел-арена РМК откроется 19 сентября, подарком для горожан в честь начала работы площадки станут шоу-матчи мировых звезд и концерт певца Niletto. До 21 сентября на арене будет проходить V этап Российского падел тура.
