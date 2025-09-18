Силовики поймали школьников, устроивших бойню в Каменске-Уральском: подробности конфликта

В Каменске-Уральском (Свердловская область) силовики поймали двух восьмиклассников, устроивших бойню за школой. Представители местной полиции выяснили, что драка была обоюдной, рассказали URA.RU в пресс-группе ведомства.
«Один из участников драки, воспользовавшись моментом, когда другой находился на земле, нанес удары по туловищу и голове, от чего последний испытал физическую боль. В происходящее вмешался одноклассник ребят, после чего конфликт был исчерпан», — пояснили там.
Родители пострадавшего мальчика обратились с заявлением в полицию. В больнице у ребенка диагностировали ушибы, ссадины мягких тканей головы и грудной клетки, ему назначили амбулаторное лечение. Подросток воспитывается в полной семье, на учете не состоял. Оппонент восьмиклассника, наоборот, воспитывается в неполной семье и состоит на учете в полиции за мелкое хищение. Его мать дважды привлекали к административной ответственности за плохое воспитание.
Полицейские добавили, что с участниками потасовки проведут профилактические беседы. «Направлен материал в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер профилактического характера», — подчеркнули они.
Драка случилась на площадке за школой после уроков, она попала на видео. Из него следует, что один из подростков забивал ногами другого. По факту инцидента следователи СКР завели уголовное дело.
