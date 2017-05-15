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Главные новости Челябинской области
10:27  15 мая 2017 1

Челябинские врачи не пошли на место ДТП, где полицейский сбил детей. Подробности аварии

Пешеходные переходы Курган, пешеходный переход
Врачи из соседнего травмпункта не пошли на ДТП с участием несовершеннолетнихФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Врачи детского травмпункта городской поликлиники №1 отказались идти на место аварии на перекрестке улиц Российской и Коммуны, где челябинский полицейский сбил 11-летнего и 9-летнего мальчиков. Об этом сообщил «URA.RU» очевидец происшествия, директор благотворительного фонда «Теплый дом» Михаил Щапов.

«Мы в момент ДТП у своего офиса загружали машину к командировке. Услышали сильный удар. Обернулись и увидели, что один ребенок был под машиной, второй на другой стороне проезжей части. Скорее всего, дети хотели быстро перебежать дорогу рядом с пешеходным переходом. Там были кустарники. Поэтому водитель не смог мгновенно отреагировать», — говорит очевидец.

Детский травмпункт был через дорогу, но на аварию приехала только скорая помощь
Фото: 2ГИС

По словам Щапова, он вместе с другими водителями и прохожими побежал к машине. «Водитель вышел и схватился за голову, он был в шоке. Один парень вызвал „скорую“, другой — побежал в травмпункт через дорогу. С мужиками подняли авто и потихоньку вытащили ребенка. Через 3-4 минуты подъехала карета скорой помощи. Оперативно отреагировали медики. Приятно, что люди мгновенно самоорганизовались, многие подходили, спрашивали, чем помочь. Печально, что человек, который бегал в травмпункт, вернулся один. С ним никто не захотел идти», — добавил общественник.

Резонансная авария произошла вечером в пятницу, 13 мая. Полицейский за рулем своего «Шевроле Орландо» ехал по улице Коммуны и поворачивал на улице Российской налево в сторону проспекта Ленина. В этот момент он сбил двух детей, двигавшихся через дорогу с той же стороны, что и он на зеленый сигнал светофора.

Один из мальчиков госпитализирован в реанимацию, второй получил сильный ушиб. Полиция проводит служебную проверку. Следственный отдел по Центральному району — расследование. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Сергей Леонов
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