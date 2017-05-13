Полицейский в Челябинске сбил двоих детей на пешеходном переходе

12:31 13 мая 2017 0

Полицейский не заметил мальчиков на "зебре" Фото: Игорь Меркулов © URA.RU (архивное фото)

В Челябинске полицейский сбил двоих детей на пешеходном переходе, которые шли на зеленый сигнал светофора. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудник не был пьян.

ДТП случилось накануне, 12 мая, на перекрестке улиц Коммуны и Российской.

«12 мая в 20 часов 55 минут 46-летний сотрудник полиции, управляя автомобилем „Шевроле“, совершил наезд на двух несовершеннолетних мальчиков, 2008 года рождения, которые получили телесные повреждения, — говорится в сообщении ведомства.- Полицейский незамедлительно оказал доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и вызвал скорую помощь. Алкогольного опьянения у сотрудника не выявлено».

Известно, что мальчики шли по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Детей с серьезными травмами на скорой увезли в больницу. Один из пострадавших находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.



Сейчас челябинское МВД проводит проверку по данному факту. «Если вина сотрудника полиции подтвердится, то он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из службы в полиции», — добавили в пресс-службе.