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Главные новости Челябинской области
12:31  13 мая 2017 0

Полицейский в Челябинске сбил двоих детей на пешеходном переходе

Пешеходные переходы Курган, пешеходный переход
Полицейский не заметил мальчиков на "зебре"Фото: Игорь Меркулов © URA.RU (архивное фото)

В Челябинске полицейский сбил двоих детей на пешеходном переходе, которые шли на зеленый сигнал светофора. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудник не был пьян.

ДТП случилось накануне, 12 мая, на перекрестке улиц Коммуны и Российской.

«12 мая в 20 часов 55 минут 46-летний сотрудник полиции, управляя автомобилем „Шевроле“, совершил наезд на двух несовершеннолетних мальчиков, 2008 года рождения, которые получили телесные повреждения, — говорится в сообщении ведомства.- Полицейский незамедлительно оказал доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и вызвал скорую помощь. Алкогольного опьянения у сотрудника не выявлено».

Известно, что мальчики шли по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Детей с серьезными травмами на скорой увезли в больницу. Один из пострадавших находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Сейчас челябинское МВД проводит проверку по данному факту. «Если вина сотрудника полиции подтвердится, то он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из службы в полиции», — добавили в пресс-службе.

Евгений Лазарев
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