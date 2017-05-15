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11:14  15 мая 2017 0

Двойник Басты зачитал рэп югорским ветеранам. ВИДЕО

Гала-шоу Челябинск-280 бокс Трактор, баста, рэп, вакуленко василий
Сургутский двойник Басты снова отличился - теперь поздравлением ветерановФото: Глеб Лунин

Сургутский блогер Руслан Аларханов выложил в сеть провокационное видео, на котором он поздравил ветеранов с помощью рэпа. Ролик набрал несколько сотен просмотров и десятки положительных отзывов.

Ролик был записан в Сургуте на Мемориале Славы 9 мая, но опубликован спустя несколько дней. Руслан Аларханов обращается к ветеранам со словами благодарности. «Давайте посмотрим правде в глаза, вы великие люди на этой планете Земля. Дай бог вам прожить еще сотню лет, мы не забудем никогда ваших побед», — говорит блогер в жанре рэп под музыку.

Ветераны, судя по ролику, отнеслись с интересом к такой необычной форме поздравления.

Видео: Youtube, канал SO GOOD

Блогер Руслан Аларханов называет себя двойником известного рэпера Басты и ранее уже записал несколько, как он сам их называет, рэп-пранков. Аларханов, например, под бит зачитал заказ в сети фастфуд, в жанре рэп обращался в доставку пиццы, службу заказа такси и к Сбербанку. Руководство местного отделения финансовой организации, напомним, записало собственный рэп-ответ блогеру.

Антон Степыгин
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