14:12 15 мая 2017 0

Градоначальник и осужденный блогер осмотрели екатеринбургский хоспис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман провел блогера Соколовского, приговоренного к 3,5 годам лишения свободы условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих, по хоспису на улице Челюскинцев в Екатеринбурге, в котором лежат безнадежно больные люди. После экскурсии оба дали короткий комментарий для СМИ.

«Здесь все очень аккуратно, добротно, — поделился впечатлением Руслан Соколовский. — Единственное: я немного в шоке от того, что в Екатеринбурге всего лишь один хоспис, тут всего лишь 30 коек — для меня это шок».

Руслан также заметил, что в свое время многие СМИ исказили его слова о хосписах. «Я выступаю за то, чтобы больше денег инвестировать в диагностику, тогда будет меньше больных людей, а люди почему-то думают, что я говорил, что хосписы не нужны. Это вовсе не так, иначе где проводить людям последние дни своей жизни?» — пояснил блогер.

По его словам, хосписы нужны, когда семья живет вместе с безнадежно больным человеком в маленьком жилье (например, в однокомнатной квартире) или у пациента вообще нет родственников, а лечение и поддержка все равно требуются. «Это все страшные боли, потому в основном это рак и прочие страшные болезни, там даже морфий не помогает», — заметил Соколовский.

Как пообещал Руслан, он планирует поработать в хосписе сам, а также позвать сюда своих подписчиков, например, собрать для хосписа книги. «Считаю, что эта инициатива замечательная, и с Ройзманом мы активно поработаем», — полагает блогер.

По мнению градоначальника Екатеринбурга, для Соколовского сейчас главное — найти свое место в жизни. «Его будущее полностью в его руках, — заявил Ройзман. — Сейчас главная задача — не пойти на поводу у своей аудитории, не поддаваться давлению другой части аудитории и выбрать свой путь. Когда человек начинает делать осознанные добрые дела и получает отклик на них, для любого нормального мужчины это, пожалуй, основной стимул в жизни».

Руслан Соколовский обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: «возбуждение ненависти либо вражды», «нарушение права на свободу совести и вероисповедания», а также приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. В общей сложности «ловец покемонов» провел в СИЗО более пяти месяцев: его то отпускали под домашний арест, то водворяли обратно.11 мая Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес ему приговор: 3,5 года лишения свободы условно. В течение этого времени он не сможет менять место жительства и посещать массовые мероприятия. «URA.RU» вело ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с приговора Руслану Соколовскому.