В свердловской музкомедии назвали две мощные премьеры, которые порадуют зрителей

С началом нового сезона Театр музыкальной комедии в Екатеринбурге готовит для зрителей сразу две масштабные премьеры. Названо две постановки, которые могут стать культурными событиями года — мюзикл «Колдунья» и рок-опера «Время не ждет». Подробнее о предстоящих работах театра — в материале URA.RU.
Мюзикл «Колдунья»
Постановка основана на повести Александра Куприна «Олеся» и до сих пор на сцене музыкального театра ее не ставили. За материал взялась Нина Чусова, которая ранее занимала должность главного режиссера Свердловского театра музкомедии и уже ставила хит — «Екатерину Великую» (она завоевала «Золотую маску»).
Скучающий молодой барин развлекается в глухой деревне литературными опытами и охотой. Он заблудился в лесу и нашел избу, где живут старая колдунья и ее красивая внучка Олеся. Между ними вспыхивает любовь, но их миры слишком разные: Олеся — дитя природы, Иван — интеллигент. Вокруг этого и будет крутиться сюжет.
Премьерные показы пройдут с 28 по 30 ноября. Билеты уже поступили в продажу.
Рок-опера «Время не ждет»
По словам создателей, это будет история о Екатеринбурге, но с элементами фантастики, а действия будут происходить и в наше время, и в 1990-е, когда «Чайф» гремел на всю страну. В основу постановки легли песни легендарной уральской группы.
Точная дата премьеры не называется. Известно лишь, что рок-оперу покажут в 2026 году.
