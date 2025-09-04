В свердловской музкомедии назвали две мощные премьеры, которые порадуют зрителей

Свердловская музкомедия представит рок-оперу по песням группы «Чайф»
Постановки покажут в 2025 и 2026 годах
Постановки покажут в 2025 и 2026 годах

С началом нового сезона Театр музыкальной комедии в Екатеринбурге готовит для зрителей сразу две масштабные премьеры. Названо две постановки, которые могут стать культурными событиями года — мюзикл «Колдунья» и рок-опера «Время не ждет». Подробнее о предстоящих работах театра — в материале URA.RU. 

Мюзикл «Колдунья»

Постановка основана на повести Александра Куприна «Олеся» и до сих пор на сцене музыкального театра ее не ставили. За материал взялась Нина Чусова, которая ранее занимала должность главного режиссера Свердловского театра музкомедии и уже ставила хит — «Екатерину Великую» (она завоевала «Золотую маску»).

Скучающий молодой барин развлекается в глухой деревне литературными опытами и охотой. Он заблудился в лесу и нашел избу, где живут старая колдунья и ее красивая внучка Олеся. Между ними вспыхивает любовь, но их миры слишком разные: Олеся — дитя природы, Иван — интеллигент. Вокруг этого и будет крутиться сюжет.

Премьерные показы пройдут с 28 по 30 ноября.  Билеты уже поступили в продажу. 

Рок-опера «Время не ждет»

По словам создателей, это будет история о Екатеринбурге, но с элементами фантастики, а действия будут происходить и в наше время, и в 1990-е, когда «Чайф» гремел на всю страну. В основу постановки легли песни легендарной уральской группы. 

Точная дата премьеры не называется. Известно лишь, что рок-оперу покажут в 2026 году. 

