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Главные новости Ямала
18:39  15 мая 2017 0

Весна откладывается. Ранний ледоход на Ямале отменяется из-за холодов

Ледоход. Салехард, ледоход, обь, салехард, переправа
Раннего ледохода на Ямале не будетФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Голова ледохода на Оби остановилась в районе села Ванзеват Белоярского района ХМАО. Гидрометеорологи отмечают, что за последние сутки ледоход не сдвинулся ни на километр. По этому ранний ледоход, который ожидался в столице Ямала 19 мая, откладывается.

По новым прогнозам, ледоход доберется до Салехарда не раньше 24 мая. Виной тому стала прохладная погода. На Ямале в последнюю неделю установились преимущественно минусовые температуры.

«Снег практически не тает. Соответственно, нет поступления воды в реку и ледоход остановился. Но он может продвинуться в любой момент. Пока предсказать сложно», — отмечают метеорологи.

Вячеслав Егоров
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