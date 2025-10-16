Челябинский облсуд ужесточил приговор иностранцам, пытавшимся «отмазать» родственника

Челябинский суд ужесточил приговор иностранцам по делу о взятке следователю
Прокурор добился усиления наказания для иностранцев
Челябинский облсуд ужесточил приговор двоим гражданам Азербайджана Элчину Гасимову и Садигу Рустамову, попавшимся на попытке подкупить следователя, тем самым «отмазав» родственника от дела о похищении человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Приговором от 19 июня двое иностранных граждан осуждены по п.п. „а“, „б“ ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), с применением положений ст. 64 УК РФ к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом по  600 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Прокурор обжаловал приговор из-за мягкости назначенного наказания. Апелляционным определением Челябинского облсуда приговор изменен. Исключено указание на применение положений ст. 64 УК РФ, наказание усилено до семи лет трех месяцев и до семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Иностранцы попались на попытке дать взятку должностному лицу в июле 2024 года. Они предлагали следователю 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела в отношении родственника, обвиняемого в похищении человека. Сотрудник же доложил о произошедшем начальству. В итоге иностранцы были задержаны сотрудниками УФСБ по региону.

