{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 мая 2017
16 мая 2017
04:29  17 мая 2017 0

В ООН спрогнозировали рост ВВП России на 1,5%

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
В ООН пересмотрели оценку итогов 2016 года для российской экономикиФото: Jeff Belmonte/Flickr

В департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН пересмотрели оценку итогов 2016 года для российской экономики. Согласно докладу департамента, спад ВВП России в минувшем году составил 0,2%.

В текущем году ВВП России вырастет на 1,5%. При этом в докладе отмечается, что Россия относится к странам с переходной экономикой, передает «Газета.ру».

Кроме того, в ООН спрогнозировали рост мировой экономики. В 2017 году он составит 2,7%, а в 2018-м — 2,9%.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров