В ООН спрогнозировали рост ВВП России на 1,5%

04:29 17 мая 2017 0

В ООН пересмотрели оценку итогов 2016 года для российской экономики Фото: Jeff Belmonte/Flickr

В департаменте по экономическим и социальным вопросам ООН пересмотрели оценку итогов 2016 года для российской экономики. Согласно докладу департамента, спад ВВП России в минувшем году составил 0,2%.

В текущем году ВВП России вырастет на 1,5%. При этом в докладе отмечается, что Россия относится к странам с переходной экономикой, передает «Газета.ру».

Кроме того, в ООН спрогнозировали рост мировой экономики. В 2017 году он составит 2,7%, а в 2018-м — 2,9%.