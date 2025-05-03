Аналитики рассказали, что будет с долларом на следующей неделе

Курс доллара США ожидается в диапазоне 81,5–83 рубля 5-го мая. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
«Прогноз курса российского рубля на 5 мая — 81,5?83 рубля за доллар США, — 11?11,5 рублей за юань», — рассказал Шепелев в беседе с Финансы Mail. Он добавил, что американская валюта сохраняет минимальные значения и, вероятно, удержит их в начале праздников из-за отсутствия важных новостей.
Российский рынок в последний рабочий день перед праздниками продолжил снижение: к 14:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 1,4% до 2917 пунктов. Среди немногих растущих бумаг выделился «Газпром», прибавивший 1,9% на ожиданиях вечерней публикации финансового отчета. В текущих условиях новая поддержка индекса проходит на уровне 2900 пунктов, хотя ранее сохранялись надежды на закрепление выше 3000 пунктов.
Ликвидности на рынке достаточно для продолжения роста, однако отсутствие прогресса в геополитике и противоречивые заявления о тарифах со стороны США сдерживают оптимизм инвесторов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 мая — 2900–2975 пунктов. Несмотря на снижение цены нефти Brent к 62 долларам за баррель, рубль укрепился к основным валютам. Фьючерс Si-6.25 снизился до 84 201 рубля (-0,54%), официальный курс доллара упал до 81,5616 рубля (-1,19%).
Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что при наличии позитивных изменений в геополитической обстановке летом доллар может подешеветь до 60–70 рублей. При негативном развитии курс американской валюты в тот же период способен достичь уровня 90–100 рублей, передает RT.
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