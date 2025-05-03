Сенатор Пушков: жители Польши замучались от украинских беженцев

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Пушков отметил, что польский национализм в отношении украинских беженцев сохраняется
Пушков отметил, что польский национализм в отношении украинских беженцев сохраняется Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поляки устали от поведения, запросов и требований пребывших страну граждан Украины. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. 

«Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели» — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что польский национализм, несмотря на влияние официальной идеологии и длительное пребывание страны в составе либерально-глобалистского Европейского союза, не был полностью вытеснен из общественного сознания.

По словам сенатора, попытки европейских властей навязать европейцам самоидентификацию с Украиной противоречат их собственным ценностям. Они  вызывают закономерное неприятие среди значительной части населения Европы.

Ранее гражданка Украины, арендовавшая квартиру на Пхукете, сильно повредила имущество за время проживания. Женщина покинула квартиру с опозданием, оставив ключи в мусорном баке. Сотрудники обнаружили внутри сломанную мебель, разбитую технику и исписанные стены и потолки, передает «360.ru».

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Поляки устали от поведения, запросов и требований пребывших страну граждан Украины. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.  «Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели» — написал Пушков в своем telegram-канале. Он добавил, что польский национализм, несмотря на влияние официальной идеологии и длительное пребывание страны в составе либерально-глобалистского Европейского союза, не был полностью вытеснен из общественного сознания. По словам сенатора, попытки европейских властей навязать европейцам самоидентификацию с Украиной противоречат их собственным ценностям. Они  вызывают закономерное неприятие среди значительной части населения Европы. Ранее гражданка Украины, арендовавшая квартиру на Пхукете, сильно повредила имущество за время проживания. Женщина покинула квартиру с опозданием, оставив ключи в мусорном баке. Сотрудники обнаружили внутри сломанную мебель, разбитую технику и исписанные стены и потолки, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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