Группировка «Восток» за день уничтожила до 180 военнослужащих ВСУ

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ВСУ за минувшие сутки потеряли до 180 военнослужащих
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 180 военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение последних суток Вооруженные силы Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток» потеряли до 180 военнослужащих, а также лишились пяти пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и девяти беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Гордеев. 

«Пресечены действия инженерной группы в районе Мирного. В течение суток противник потерял до 180 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 9 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 5 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Гордеев. Его слова передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожено два орудия полевой артиллерии противника

Он отметил, что военнослужащие подразделения «Восток» продолжают выполнять поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. По словам Гордеева, в ходе наступательных действий формирования данной группировки продвинулись вглубь оборонительных рубежей противника, а также нанесли существенный урон личному составу и военной технике механизированных, егерских, аэромобильных бригад и подразделения территориальной обороны в районах населенных пунктов Комар, Богатырь, Гуляйполе, Петровка и Вольное Поле.

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В течение последних суток Вооруженные силы Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток» потеряли до 180 военнослужащих, а также лишились пяти пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и девяти беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Гордеев.  «Пресечены действия инженерной группы в районе Мирного. В течение суток противник потерял до 180 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 9 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 5 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Гордеев. Его слова передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожено два орудия полевой артиллерии противника Он отметил, что военнослужащие подразделения «Восток» продолжают выполнять поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. По словам Гордеева, в ходе наступательных действий формирования данной группировки продвинулись вглубь оборонительных рубежей противника, а также нанесли существенный урон личному составу и военной технике механизированных, егерских, аэромобильных бригад и подразделения территориальной обороны в районах населенных пунктов Комар, Богатырь, Гуляйполе, Петровка и Вольное Поле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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