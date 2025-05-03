В течение последних суток Вооруженные силы Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток» потеряли до 180 военнослужащих, а также лишились пяти пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и девяти беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки Александр Гордеев.
«Пресечены действия инженерной группы в районе Мирного. В течение суток противник потерял до 180 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 9 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 5 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал Гордеев. Его слова передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожено два орудия полевой артиллерии противника
Он отметил, что военнослужащие подразделения «Восток» продолжают выполнять поставленные боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. По словам Гордеева, в ходе наступательных действий формирования данной группировки продвинулись вглубь оборонительных рубежей противника, а также нанесли существенный урон личному составу и военной технике механизированных, егерских, аэромобильных бригад и подразделения территориальной обороны в районах населенных пунктов Комар, Богатырь, Гуляйполе, Петровка и Вольное Поле.
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