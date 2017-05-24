{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,56
Динамика за 2 недели
Евро 63,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 мая 2017
Главные новости Москвы
10:53  24 мая 2017 12

«Было какое-то нехорошее предчувствие». Скончался внук Сталина

Установка бюста Сталину. Сургут, бюст сталину
Осталось еще несколько прямых потомков СталинаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ушел из жизни старший сын Василия Сталина от его первой жены Галины Бурдонской, Александр Бурдонский. Бурдонский преподавал в ГИТИСе, много лет работал в театре Советской Армии, поставил несколько знаковых спектаклей.

«Было какое-то нехорошее предчувствие, — признается актер Станислав Садальский, слова которого приводит издание „Дни.ру“. — Несколько месяцев назад газеты написали: „Умер внук Сталина“. Я тогда дернулся, а оказалось, умер сын Якова, Евгений. Но тревога осталась… „

Бурдонский много лет служил в театре Советской Армии, во время работы в котором получил звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1985) и народного артиста России (1996). «Я радуюсь, что моя жизнь так сложно пошла. Меня миновала жизнь царского ребенка», — вспоминал Бурдонский.

Осталось еще несколько прямых потомков Сталина. Это дети Якова Джугашвили и дети Ланы Питерс, как себя переназвала Светлана Аллилуева, уехав в США.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров