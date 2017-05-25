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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Тюменской области
14:21  25 мая 2017 11

Определено, кто будет бороться с «крышеванием» проституток полицейскими в «духовной столице Сибири». Это решение не прогнозировал никто

Полиция. Челябинск., полиция
У полиции Тобольска будет новый руководительФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сегодня начальник управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов представит нового руководителя отдела МВД России «Тобольский». Кадровое решение не соответствует первоначальным ожиданиям: в духовную столицу Сибири переводится заместитель начальника тюменского городского управления Вадим Цветков, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах. В пресс-службе УМВД по Тюменской области не подтвердили и не опровергли информацию о назначении Цветкова.

Назначение происходит в сложный для тобольской и областной полиции период. 15 апреля за взятку были задержаны начальник отдела уголовного розыска Игорь Белозерцев и его заместитель Денис Ефремов. Они обвиняются в «крышевании» интим-салонов. Расследование Следственного комитета вскрыло не единичность этого преступления, а наличие системы нелегального заработка полицейских. 2 мая руководитель тобольской полиции Андрей Князев, проработавший на посту семь лет, объявил об уходе на пенсию.

Исполняющим обязанности был назначен сотрудник тобольского управления, но в главке рассматривали возможность перевода в Тобольск начальника уватского отдела Александра Лукашенко, обладающего неоднозначной репутацией (отчасти из-за чрезмерно жестокого отношения к личному составу). Но сегодня стало известно, что этот сценарий не реализован.

Владимир Балтунов
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