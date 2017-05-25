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Главные новости Пермского края
11:35  25 мая 2017 0

Под Кунгуром корову эвакуировали с берега реки краном. ФОТО

Для спасения коровы развернули целую спецоперациюФото: kungur59.ru

В деревне Песчанка в Пермском крае для спасения коровы развернули целую спецоперацию. Животное застрявшее на берегу реку, снимали с помощью крана.

Инцидент произошел накануне, 24 мая. Обеспокоенные жители деревни Песчанка обратились в Кунгурскую службу спасения и сообщили, что под берег реки Сылва упала корова, которая не может выбраться самостоятельно.

Прибывшие на место спасатели сначала попытались извлечь животное с помощью альпинистских веревок и системы полипласт, однако результата это не принесло из-за повреждения задних конечностей коровы, пишет издание kungur59.ru.

На место ЧП вызвали автокран, после чего животное подцепили стропами и подняли из-под берега Сылвы. Корова через некоторое время отошла от шока и отправилась с хозяином домой.

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Животное спасала несколько человек и кран Фото: kungur59.ru

Лев Истомин
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