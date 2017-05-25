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25 мая 2017
16:07  25 мая 2017 4

Немцов перед убийством рассказывал об угрозах со стороны «кадыровцев»

Акция памяти, посвященная годовщине смерти оппозиционера Бориса Немцова. Екатеринбург, акция памяти, немцов борис, возложение цветов
Борис Немцов рассказывал об угрозах со стороны людей главы ЧечниФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Убийство Бориса Немцова
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Убитому оппозиционному политику Борису Немцову угрожали «Кадыров и кадыровцы». Об этом на судебном заседании в Московском окружном военном суде заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Венедиктов, который проходит по делу об убийстве свидетелем, рассказал, что встречался с Борисом Немцовым за четыре часа до его смерти и в разговоре политик говорил ему об угрозах со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и «кадыровцев».

«Он говорил „кадыровцы“ и очень переживал по этому поводу», — рассказал на суде Венедиктов, его слова приводит «Эхо Москвы». Во время разговора Немцов недоумевал, почему в его адрес поступают угрозы. По его мнению, именно он остановил войну в Чечне в 1996 году, когда собрал миллион подписей и предъявил их президенту Борису Ельцину. «Я их спас практически, а они мне угрожают. Кадырова практически спас, отца его практически спас», — вспоминает слова Немцова главред радиостанции.

Алексей Венедиктов также сообщил суду, что после того как узнал о смерти Немцова, и сам вынужден был скрываться четыре дня из-за поступавших угроз в свой адрес. Он добавил, что ему угрожают и сейчас, в частности рекомендовали не приходить на судебное заседание.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Киллер выпустил в него несколько пуль, а затем скрылся на автомобиле. На скамье подсудимых оказались пять выходцев из Чечни: Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Анзор Губашев, Шагид Губашев и Хамзат Бахаев. Как пишет «Национальная служба новостей», о своей невиновности подсудимые заявили после оглашения обвинительного приговора. Ранее свою вину признавал заместитель командира батальона «Север» Заур Дадаев, однако позднее отказался от своих показаний.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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