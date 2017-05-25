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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Тюменской области
19:53  25 мая 2017 0

В Тюмени будет своя силиконовая долина. Региональные власти решили вкладываться в новое для себя направление в экономике

На тему хакерства. Архивные фото. Челябинск, компьютеры, геймеры
В области будут развивать IT-индустриюФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев сообщил о создании нового направления экономики области — IT- индустрия. Заявление главы региона прозвучало на форуме Innoweek.

Весь цикл развития IT-индустрии, по словам Владимира Якушева, разбит на несколько задач. Первая — обеспечение доступных и дешевых офисов. Для этого собственникам офисных центров правительство региона предложит льготную ставку по налогам. А недвижимость в госсобственности будет передаваться в льготное пользование.

Вторая задача — обеспечение кадрами. В области началась работа по созданию банка вакансий программистов.

И последнее — это создание привлекательных налоговых и финансовых условий. Областной Думой уже принят закон о понижении процентной ставки упрощенной системы налогообложения для компаний IT-индустрии в размере 1%.

«В будущем мы хотим получить в тюменском технопарке эффективно действующий инновационный хаб, в который заходят инновационные идеи, а выходят профинансированные проекты. С этой целью мы приглашаем к тесному сотрудничеству венчурные фонды, инвестиционно-венчурные банки и компании, специализирующиеся на приобретение и раскрутку стартапов», — сказал Владимир Якушев.

Владимир Балтунов
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