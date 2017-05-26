21:14 25 мая 2017 10

Рамзан Кадыров с детства был приверженцем ислама Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как защищал свою веру с детства, и что ему за это доставалось. Пост в мессенджере Telegram чеченский лидер написал после того, как посетил родную школу в Центарое.

Кадыров вспомнил, что религия запрещалась повсюду. Учителя специально угощали детей конфетами, чтобы выяснить, соблюдают ли они пост. Он также упомянул об атеистических плакатах, которые висели в классах. «Я помню, висели стенды — „Нельзя молиться в Уразу“. А некоторые учителя вели слишком активную борьбу с религией. Я даже как-то собрал все пионерские галстуки, разрезал их и запихнул в учительский стол. Меня вызывали „на ковер“, но от своих убеждений я не отказался», — написал глава Чечни.

Рамзан Кадыров также рассказал, что из-за своей веры отказался вступать в комсомол. «Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом, — заявил глава Чечни, отметив, что антирелигиозная кампания осталась в прошлом, как и терроризм на территории республики. — Сейчас мы живём в правовом государстве — России, в нашей Конституции прописала свобода вероисповедания. В нашей стране верующие находятся под защитой закона».