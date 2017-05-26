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26 мая 2017
25 мая 2017
Главные новости Москвы
21:14  25 мая 2017 10

Кадыров сравнил гонения на религию в СССР с терроризмом. «Меня вызывали „на ковер“, но от убеждений я не отказался»

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров с детства был приверженцем исламаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как защищал свою веру с детства, и что ему за это доставалось. Пост в мессенджере Telegram чеченский лидер написал после того, как посетил родную школу в Центарое.

Кадыров вспомнил, что религия запрещалась повсюду. Учителя специально угощали детей конфетами, чтобы выяснить, соблюдают ли они пост. Он также упомянул об атеистических плакатах, которые висели в классах. «Я помню, висели стенды — „Нельзя молиться в Уразу“. А некоторые учителя вели слишком активную борьбу с религией. Я даже как-то собрал все пионерские галстуки, разрезал их и запихнул в учительский стол. Меня вызывали „на ковер“, но от своих убеждений я не отказался», — написал глава Чечни.

Рамзан Кадыров также рассказал, что из-за своей веры отказался вступать в комсомол. «Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом, — заявил глава Чечни, отметив, что антирелигиозная кампания осталась в прошлом, как и терроризм на территории республики. — Сейчас мы живём в правовом государстве — России, в нашей Конституции прописала свобода вероисповедания. В нашей стране верующие находятся под защитой закона».

Нина Калинина
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