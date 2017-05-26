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26 мая 2017
25 мая 2017
13:34  26 мая 2017 0

«Да тут не детям надо жить, а зэкам». Уральские студенты-медики замерзают в общежитиях

Клипарты. Сургут , больница, медсестра, медицина
Будущие медсестры мерзнутФото: Алексей Андронов © URA.RU

Студенты нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа жалуются на дикий холод в общежитиях. По словам учащихся, в этом здании у них «зуб на зуб не попадает».

«Там не детям жить надо, а зэкам. Холодно, грязно, грибок на стенах — да такой жуткий. Заезжали в комнату — 4 огромных пакета с мусором вынесли. Чего там только не было. Как же коменданты принимают комнаты у бывших студентов? Условия для проживания адские. В комнате можно сделать ремонт, но окно ведь не поменяешь, тем более что каждый год заселяют в разные. Обогреватель в комнату нельзя по технике безопасности», — написала в одном из городских пабликов студентка Юсина.

Получить оперативный комментарий в филиале колледжа не удалось. Заместителя директора по социально-педагогической работе, который отвечает за вопросы по общежитию, не оказалось на рабочем месте.

Данил Бардин
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