{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 мая 2017
16:32  26 мая 2017 0

Песков не нашел русских слов, чтобы ответить на вопрос о встрече Путина и Трампа

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента отлично владеет иностранным языкомФото: Андрей Махонин © URA.RU

Дмитрий Песков во время общения с журналистами перешел на английский язык, чтобы донести информацию до непонятливого иностранного корреспондента.

Инцидент произошел в пятницу, 26 мая, в ходе конференц-связи Пескова с представителями СМИ. Во время мероприятия сотрудник ВВС посетовал, что не является носителем русского языка, поэтому не понял ответ на вопрос о вероятности встречи президентов России и США в ближайшее время.

— Вы ответили, что встреча Путина и Трампа в Европе «не планируется», значит ли это, что возможность такой встречи «исключается»? — уточнил британский журналист.

В ответ Дмитрий Песков иронично ответил, что хоть и является носителем языка, но не понял сути вопроса, заданного на русском языке, после чего предложил репортеру перейти на английский, пишет Life.ru.

— If they are not planning to meet does it mean there will be no meeting, it will be excluded? — моментально переключился журналист, получив оперативный ответ Пескова.

— Если вы ничего не планируете, то это значит, такая возможность исключается, — сказал Песков по-английски, добавив, что общение с прессой на английском языке закончилось.

Вопрос о возможной встрече Путина и Трампа до июльского саммита G20 стал актуален перед поездкой российского президента во Францию, где приблизительно в то же время будет находиться и американский лидер.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров