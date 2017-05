16:32 26 мая 2017 0

Пресс-секретарь президента отлично владеет иностранным языком Фото: Андрей Махонин © URA.RU

Дмитрий Песков во время общения с журналистами перешел на английский язык, чтобы донести информацию до непонятливого иностранного корреспондента.

Инцидент произошел в пятницу, 26 мая, в ходе конференц-связи Пескова с представителями СМИ. Во время мероприятия сотрудник ВВС посетовал, что не является носителем русского языка, поэтому не понял ответ на вопрос о вероятности встречи президентов России и США в ближайшее время.

— Вы ответили, что встреча Путина и Трампа в Европе «не планируется», значит ли это, что возможность такой встречи «исключается»? — уточнил британский журналист.

В ответ Дмитрий Песков иронично ответил, что хоть и является носителем языка, но не понял сути вопроса, заданного на русском языке, после чего предложил репортеру перейти на английский, пишет Life.ru.

— If they are not planning to meet does it mean there will be no meeting, it will be excluded? — моментально переключился журналист, получив оперативный ответ Пескова.

— Если вы ничего не планируете, то это значит, такая возможность исключается, — сказал Песков по-английски, добавив, что общение с прессой на английском языке закончилось.

Вопрос о возможной встрече Путина и Трампа до июльского саммита G20 стал актуален перед поездкой российского президента во Францию, где приблизительно в то же время будет находиться и американский лидер.