В Госдуме оценили возможность снижения ключевой ставки

Аксаков: ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года вероятно снизится до 13-15%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В июле ключевая ставка ЦБ возможно снизится
В июле ключевая ставка ЦБ возможно снизится Фото:

Ключевая ставка Банка России к концу 2025 года может снизиться до 13-15% годовых при отсутствии внешних негативных шоков. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых», — заявил Аксаков. Цитата по РИА "Новости".

Депутат также отметил, что рост цен на сырьевых рынках способствует укреплению рубля и поддержанию российского бюджета, что, в свою очередь, оказывает давление на инфляцию в сторону снижения. Аксаков добавил, что ожидает плавного снижения ключевой ставки и не исключает ее очередного уменьшения в июле, однако решение будет зависеть от устойчивости инфляционного спада и ожиданий населения.

Ранее в Центробанке допустили возможность снижения ключевой ставки на июльском заседании. Как сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, принятия подобного решения будет зависеть от уверенности банка в прогнозах движения инфляции.

На сегодняшний день ключевая ставка в РФ — 20%. Ее повышение возможно в том случае, если в экономической ситуации произойдут крайне неблагоприятные изменения, отмечал советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ключевая ставка Банка России к концу 2025 года может снизиться до 13-15% годовых при отсутствии внешних негативных шоков. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых», — заявил Аксаков. Цитата по РИА "Новости". Депутат также отметил, что рост цен на сырьевых рынках способствует укреплению рубля и поддержанию российского бюджета, что, в свою очередь, оказывает давление на инфляцию в сторону снижения. Аксаков добавил, что ожидает плавного снижения ключевой ставки и не исключает ее очередного уменьшения в июле, однако решение будет зависеть от устойчивости инфляционного спада и ожиданий населения. Ранее в Центробанке допустили возможность снижения ключевой ставки на июльском заседании. Как сообщил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, принятия подобного решения будет зависеть от уверенности банка в прогнозах движения инфляции. На сегодняшний день ключевая ставка в РФ — 20%. Ее повышение возможно в том случае, если в экономической ситуации произойдут крайне неблагоприятные изменения, отмечал советник председателя Центрального банка РФ Кирилл Тремасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...