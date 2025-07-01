Суд принял решение по зампреду правительства Хабаровского края Евгению Никонову

Центральный районный суд Хабаровска продлил арест заместителю председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгению Никонову, подозреваемому в получении взятки в особо крупном размере. Соответствующее решение было принято 23 июня 2025 года по ходатайству следствия.
«Никонову Е.Л., задержанному по подозрению в совершении преступления по получению взятки <...> продлен срок содержания под стражей», — передает пресс-служба судов Хабаровского края в своем telegram-канале. Теперь арест Никонову продлен по 29 июля 2025 года — на месяц.
Как пояснили в суде, следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России обратился с просьбой продлить арест Никонову. Представитель прокуратуры Хабаровского края поддержал позицию следствия и также просил суд удовлетворить ходатайство.
Сам Никонов был задержан накануне, передает «Национальная служба новостей». Недавно аналогичные решения о продлении ареста принимались и по другим делам о коррупции среди высокопоставленных чиновников. Так, бывшему замгубернатора ЯНАО Андрею Воронову и другим фигурантам дела о взятках суд также продлил срок содержания под стражей, однако детали и новые даты не раскрывались. Оба случая связаны с расследованием получения и дачи взяток в особо крупном размере.
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