Ученые нашли звезду, окруженную кольцом спирта

21:39 26 мая 2017 0

Далекую звезду окружает спирт Фото: pixabay.com

Ученые нашли в протопланетном диске, который окружает одну из молодых звезд, кольцо газообразного метанола, то есть спирта.

Возраст звезды TW Гидры оценивается в 5-10 млн лет, что сравнению с Солнцем, которому более 5 млрд лет, совсем немного. Космическое тело удалось исследовать с помощью комплекса радиотелескопов в Чили — Атакамскую большую решетку миллиметрового диапазона, пишет «Лента.ру».

Как выяснилось, на расстоянии 30 астрономических единиц, то есть расстояний между Солнцем и Землей от Гидры расположен простейший одноатомный спирт, известный своими ядовитыми свойствами. Метанол высвобождается при таянии ледяных тел, расположенных на 20 астрономических единиц дальше, но периодически приближающихся к звезде, образуя кольцо из спирта.

Подобные процессы, по мнению астрофизиков, могли стать причиной возникновения жизни на Земле.