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26 мая 2017
21:39  26 мая 2017 0

Ученые нашли звезду, окруженную кольцом спирта

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета земля
Далекую звезду окружает спиртФото: pixabay.com

Ученые нашли в протопланетном диске, который окружает одну из молодых звезд, кольцо газообразного метанола, то есть спирта.

Возраст звезды TW Гидры оценивается в 5-10 млн лет, что сравнению с Солнцем, которому более 5 млрд лет, совсем немного. Космическое тело удалось исследовать с помощью комплекса радиотелескопов в Чили — Атакамскую большую решетку миллиметрового диапазона, пишет «Лента.ру».

Как выяснилось, на расстоянии 30 астрономических единиц, то есть расстояний между Солнцем и Землей от Гидры расположен простейший одноатомный спирт, известный своими ядовитыми свойствами. Метанол высвобождается при таянии ледяных тел, расположенных на 20 астрономических единиц дальше, но периодически приближающихся к звезде, образуя кольцо из спирта.

Подобные процессы, по мнению астрофизиков, могли стать причиной возникновения жизни на Земле.

Лев Истомин
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