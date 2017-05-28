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28 мая 2017
27 мая 2017
21:34  28 мая 2017 1

США наложат санкции на иностранцев, ущемляющих права геев

Открытая лицензия 09.06.2015. Геи., геи
Штаты считают, что в РФ нарушают права секс-меньшинствФото: Alberto Chicote/Wikipedia

США наложат санкции на иностранцев, ущемляющих права геев. С таким предложением выступил член Демократической партии США, гомосексуалист Дэвид Чиччилине.

В частности, Чиччилине предложил отказать во въезде в Америку тем иностранцам, что нарушают права ЛГБТ-сообщества. Тех же иностранных граждан, что уже имеют визу, необходимо выдворить из страны и аннулировать разрешительный документ. Как сообщает RT, конгресс США готов рассмотреть законопроект.

Среди стран, граждане которых оказались под угрозой из-за геев, фигурируют Россия и Киргизия. Чиччилине уверяет, что в них обижают секс-меньшинств. Также санкции светят Нигерии и Уганде. А вот Саудовскую Аравию, где людям с нетрадиционной ориентацией грозит смертная казнь, американский политик не указал.

Издание добавляет, что список лиц, против которых будут введены санкции, определит президент США.

Сергей Снегирев
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