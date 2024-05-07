Ивлеева заявила о возвращении к съемкам в «Орле и решке»

Телешоу «Орел и решка» в процессе съемки новых выпусков с путешествиями по России. В них может появиться организатор «голой вечеринки», блогер и телеведущаяя Анастасия Ивлеева.
«Девочки, не поверите, в процессе! Даешь выпуски „Орла и решки“ по городам России», — написала Ивлеева в своем telegram-канале.
Она не уточнила дату премьеры новых выпусков. Так же блогер не дала четкого понимания, появится ли она в кадре.
Ивлеева дала первое интервью после долгого молчания. В нем она рассказала про поездку в Донбасс, возможное бегство из России. Также была затронута и тема «голой вечеринки», после которой у нее начались проблемы.
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