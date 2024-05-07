07 мая 2024

Ивлеева заявила о возвращении к съемкам в «Орле и решке»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, орел и решка
«Орел и решка» снимает новые выпуски с путешествиями по России Фото:

Телешоу «Орел и решка» в процессе съемки новых выпусков с путешествиями по России. В них может появиться организатор «голой вечеринки», блогер и телеведущаяя Анастасия Ивлеева.

«Девочки, не поверите, в процессе! Даешь выпуски „Орла и решки“ по городам России», — написала Ивлеева в своем telegram-канале.

Она не уточнила дату премьеры новых выпусков. Так же блогер не дала четкого понимания, появится ли она в кадре.

Ивлеева дала первое интервью после долгого молчания. В нем она рассказала про поездку в Донбасс, возможное бегство из России. Также была затронута и тема «голой вечеринки», после которой у нее начались проблемы.

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Телешоу «Орел и решка» в процессе съемки новых выпусков с путешествиями по России. В них может появиться организатор «голой вечеринки», блогер и телеведущаяя Анастасия Ивлеева. «Девочки, не поверите, в процессе! Даешь выпуски „Орла и решки“ по городам России», — написала Ивлеева в своем telegram-канале. Она не уточнила дату премьеры новых выпусков. Так же блогер не дала четкого понимания, появится ли она в кадре. Ивлеева дала первое интервью после долгого молчания. В нем она рассказала про поездку в Донбасс, возможное бегство из России. Также была затронута и тема «голой вечеринки», после которой у нее начались проблемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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