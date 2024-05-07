У партий есть вопросы к новому премьеру

Пять встреч определят его повестку на следующие шесть лет

07 мая 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Парламентские партии рассказали, о чем будут говорить с кандидатом в премьеры 10 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представление кандидата на должность главы правительства РФ состоится на пленарном заседании Государственной Думы 10 мая, а перед этим каждая парламентская фракция встретится с ним, чтобы задать свои вопросы и высказать пожелания. Об этом эксклюзивно для URA.RU рассказали лидеры партий ЛДПР Леонид Слуцкий и «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Встречи с кандидатом в премьеры подтвердили также пресс-службы партий КПРФ, «Новые Люди» и «Единая Россия». 7 мая, после состоявшейся инаугурации президента РФ Владимира Путина, председатель правительства Михаил Мишустин и весь кабинет министров сложили свои полномочия. Как стало известно URA.RU из диалога с лидерами парламентских фракций, рассмотрение кандидатуры нового премьер-министра состоится на пленарном заседании Государственной Думы в пятницу в 14 часов по московскому времени. До этого времени каждая партия получит 30 минут на общение с кандидатом. Пять встреч кандидата на пост главы правительства состоятся до начала пленарного заседания Госдумы Антон Григорьев, Дмитрий Циулин Встреча фракции ЛДПР с кандидатами в премьер-министры России пройдет перед пленарным заседанием Госдумы 10 мая, рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Партийцы планируют задать вопросы кандидатам, сформировать приоритетные, на взгляд депутатов, задачи для правительства РФ, над решением которых планируют совместную работу. «Что касается вопросов к кандидату, один из них — о развитии городов и населенных пунктов. Есть соответствующее поручение президента, хотим понимать, за счет каких инструментов, с учетом пространственного развития, оно будет выполнено. Еще один — об ответственности маркетплейсов перед гражданами», — рассказал URA.RU Леонид Слуцкий. Вместе с Владимиром Путиным — кандидаты в президенты РФ Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Вячеслав Даванков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Парламентарий подчеркнул, что у ЛДПР налажено конструктивное взаимодействие с правительством России. Новый состав кабмина, по мнению Слуцкого, в первую очередь должен быть профессиональным и опытным, чтобы продолжить решать те непростые вызовы, которые сегодня встают перед страной. Новость по теме Депутат Госдумы Наумов рассказал о пяти новых членах правительства РФ «Мы сформулировали три ключевых направления: демография, экологичность и развитие регионов. Именно они должны стать приоритетами, и мы с депутатами ЛДПР будем на этом настаивать. Нам нужна Россия многодетных семей, но чтобы ее достичь, недостаточно давать деньги за рождение детей. Все государственные программы нужно взаимоувязать с демографическими критериями», — заявил Слуцкий. Говорить о демографии собирается и «Справедливая Россия», заявил URA.RU рассказал ее лидер Сергей Миронов. Миронов уверен, что в решении проблемы нельзя больше уповать на миграцию, необходим естественный прирост населения за счет повышения рождаемости и поощрения многодетности. «Очевидно, что миграционная политика государства должна ужесточаться! И те меры, которые уже принимают регионы — по ограничениям на труд мигрантов, — нужно переносить на федеральный уровень», — утверждает Миронов. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и его однопартиец Дмитрий Гусев Фото: Роман Наумов © URA.RU «Главным приоритетом в работе нового правительства должна стать борьба с бедностью. Причем не „подгонкой“ методик и официальных данных Росстата, а значительным повышением пенсий, пособий, прожиточного минимума, МРОТ, дополнительной поддержкой малоимущих, снижением долговой нагрузки на граждан, в том числе через механизм кредитной амнистии», — заявил в беседе с корреспондентом URA.RU Сергей Миронов. Также партия выразила готовность поддержать предложенную президентом кандидатуру нового премьер-министра. «Отмечу, что у фракции также есть свои предложения по составу правительства. О них я рассказал президенту РФ Владимиру Путину еще на встрече в марте. Надеюсь, что они будут учтены», — заключил Миронов. Ранее депутат Дмитрий Гусев, первый зампред комитета ГД по контролю, ответственного за разработку регламентной процедуры утверждения нового состава кабмина, в эксклюзивном интервью рассказал особенности процедуры утверждения нового состава правительства. По его словам, усилится ответственность профильных комитетов Госдумы за согласованные ими кандидатуры министров, а новое правительство будет сформировано в течение двух, максимум, трех недель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представление кандидата на должность главы правительства РФ состоится на пленарном заседании Государственной Думы 10 мая, а перед этим каждая парламентская фракция встретится с ним, чтобы задать свои вопросы и высказать пожелания. Об этом эксклюзивно для URA.RU рассказали лидеры партий ЛДПР Леонид Слуцкий и «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Встречи с кандидатом в премьеры подтвердили также пресс-службы партий КПРФ, «Новые Люди» и «Единая Россия». 7 мая, после состоявшейся инаугурации президента РФ Владимира Путина, председатель правительства Михаил Мишустин и весь кабинет министров сложили свои полномочия. Как стало известно URA.RU из диалога с лидерами парламентских фракций, рассмотрение кандидатуры нового премьер-министра состоится на пленарном заседании Государственной Думы в пятницу в 14 часов по московскому времени. До этого времени каждая партия получит 30 минут на общение с кандидатом. Встреча фракции ЛДПР с кандидатами в премьер-министры России пройдет перед пленарным заседанием Госдумы 10 мая, рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Партийцы планируют задать вопросы кандидатам, сформировать приоритетные, на взгляд депутатов, задачи для правительства РФ, над решением которых планируют совместную работу. Парламентарий подчеркнул, что у ЛДПР налажено конструктивное взаимодействие с правительством России. Новый состав кабмина, по мнению Слуцкого, в первую очередь должен быть профессиональным и опытным, чтобы продолжить решать те непростые вызовы, которые сегодня встают перед страной. «Мы сформулировали три ключевых направления: демография, экологичность и развитие регионов. Именно они должны стать приоритетами, и мы с депутатами ЛДПР будем на этом настаивать. Нам нужна Россия многодетных семей, но чтобы ее достичь, недостаточно давать деньги за рождение детей. Все государственные программы нужно взаимоувязать с демографическими критериями», — заявил Слуцкий. Говорить о демографии собирается и «Справедливая Россия», заявил URA.RU рассказал ее лидер Сергей Миронов. Миронов уверен, что в решении проблемы нельзя больше уповать на миграцию, необходим естественный прирост населения за счет повышения рождаемости и поощрения многодетности. «Главным приоритетом в работе нового правительства должна стать борьба с бедностью. Причем не „подгонкой“ методик и официальных данных Росстата, а значительным повышением пенсий, пособий, прожиточного минимума, МРОТ, дополнительной поддержкой малоимущих, снижением долговой нагрузки на граждан, в том числе через механизм кредитной амнистии», — заявил в беседе с корреспондентом URA.RU Сергей Миронов. Также партия выразила готовность поддержать предложенную президентом кандидатуру нового премьер-министра. «Отмечу, что у фракции также есть свои предложения по составу правительства. О них я рассказал президенту РФ Владимиру Путину еще на встрече в марте. Надеюсь, что они будут учтены», — заключил Миронов. Ранее депутат Дмитрий Гусев, первый зампред комитета ГД по контролю, ответственного за разработку регламентной процедуры утверждения нового состава кабмина, в эксклюзивном интервью рассказал особенности процедуры утверждения нового состава правительства. По его словам, усилится ответственность профильных комитетов Госдумы за согласованные ими кандидатуры министров, а новое правительство будет сформировано в течение двух, максимум, трех недель.