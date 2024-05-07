Le Figaro: Макрона оставили без любимого десерта по дипломатическим причинам

08 мая 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

Торт напоминает заснеженные равнины России из-за сахарной пудры (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент Франции Эммануэль Макрон не смог насладиться своим любимым десертом на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином из-за названия «русский торт». Об этом сообщает издание Le Figaro. Лидеры стран обедали на перевале Коль—дю—Турмале во время поездки в Верхние Пиренеи. Там планировалось подать фирменный десерт Пиренеев — «русский торт», который напоминает заснеженные равнины России из-за сахарной пудры. «После сырной тарелки… на десерт шеф-повар запланировал выпечку: …русскую. Этот торт, состоящий из печенья из миндаля и пасты пралине, получил свое название от рецепта, который, по легенде, пришел из Крыма… Однако в связи с чувствительным геополитическим контекстом на фоне СВО на Украине этот десерт, особенно ценимый Эммануэлем и Брижит Макрон, был заменен черничным пирогом», — сказано в тексте. Ранее сообщалось, что во время визита китайского лидера во Францию Макрон подарил Си Цзиньпину коньяк. Этим жестом Макрон попросил китайского лидера влиять на президента РФ Владимира Путина относительно конфликта на Украине, но переговоры не принесли прогресса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон не смог насладиться своим любимым десертом на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином из-за названия «русский торт». Об этом сообщает издание Le Figaro. Лидеры стран обедали на перевале Коль—дю—Турмале во время поездки в Верхние Пиренеи. Там планировалось подать фирменный десерт Пиренеев — «русский торт», который напоминает заснеженные равнины России из-за сахарной пудры. «После сырной тарелки… на десерт шеф-повар запланировал выпечку: …русскую. Этот торт, состоящий из печенья из миндаля и пасты пралине, получил свое название от рецепта, который, по легенде, пришел из Крыма… Однако в связи с чувствительным геополитическим контекстом на фоне СВО на Украине этот десерт, особенно ценимый Эммануэлем и Брижит Макрон, был заменен черничным пирогом», — сказано в тексте. Ранее сообщалось, что во время визита китайского лидера во Францию Макрон подарил Си Цзиньпину коньяк. Этим жестом Макрон попросил китайского лидера влиять на президента РФ Владимира Путина относительно конфликта на Украине, но переговоры не принесли прогресса.