На Украине заявили о покушении на Зеленского: главное о СВО к 7 мая

СБУ: два полковника госохраны, готовившие покушение на Зеленского, задержаны

07 мая 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Против Владимира Зеленского готовилось покушение, заявили в СБУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение. ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Харьковской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что армия России должна взять Одессу. Главные новости спецоперации к вечеру 7 мая — в материале URA.RU. Покушение на Зеленского: подробности Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что против Владимира Зеленского якобы готовилось покушение. Также планировалось устранение главы СБУ Василия Малюка и руководителя ГУР Кирилла Буданова. При этом были задержаны два полковника управления государственной охраны Украины, которых обвинили в якобы сотрудничестве с Россией, а именно с агентами ФСБ. Подробности — в материале URA.RU. У России нет смысла устранять Зеленского. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. По его словам, Зеленский все еще является легитимным главой страны, несмотря, что он не стал проводить выборы. При этом в России против президента Украины заведено уголовное дело, он находится в розыске. Кадыров заявил, что ВС РФ должны взять Одессу Кадыров озвучил, что в мае Россия должна взять ближайшее территории: Харьков и Одессу. После этого следует заставить Зеленского подписать документы. Эти слова прозвучали после инаугурации президента России Владимира Путина. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Одесса — это русский город. Иностранные наемники отказываются сражаться за Украину даже за большие деньги Наемники из других стран теперь менее охотно соглашаются отправиться на Украину. Даже за большое вознаграждение. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, набор становится все хуже. Поэтому Киев просить Запад отправить регулярные войска. Петиция о массовой отправке иностранных военных на Украину уже появилась на сайте президента страны. Авторы хотят привлечь силы США и Евросоюза к конфликту с Россией. Украина не смогла провести масштабную атаку по России В день инаугурации Владимира Путина Украина планировала массированный удар по территории России. Источник RT заявил, что речь идет об атаке с использованием 50 дронов, а также дальнобойных ракет. После этого telegram-канал «Военная хроника» заявил, что ВСУ выпустили три ракеты по Крымскому мосту. В Минобороны РФ не комментировали ситуацию. Движение по Крымскому мосту не перекрывалось. Удар по штабу ВСУ в Харьковской области Российская армия поразила штаб ВСУ в Харьковской области. Это произошло во время совещания военных Украины. Об этом заявили военкоры. «Накрыли совещание ВСУ. Чуть позже подлетела эвакуация, лес уже горел во всю и сжигал пригнанные туда машины», — делится telegram-канал «Фронтовая птичка». В Минобороны РФ показали кадры, как вертолеты громят позиции ВСУ Экипажи вертолетов Ка-52м «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8 выполнили боевую операцию, в ходе которой были атакованы позиции ВСУ. В результате нанесения ударов удалось поразить опорный пункт и ликвидировать скопление войск противника. Российские военные применили авиационные ракеты С-8 по целям, определенным с помощью авиационных наводчиков. Затем был выполнен противотанковый маневр с использованием бортового комплекса обороны вертолетов, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение. ВС РФ ударили по штабу ВСУ в Харьковской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что армия России должна взять Одессу. Главные новости спецоперации к вечеру 7 мая — в материале URA.RU. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что против Владимира Зеленского якобы готовилось покушение. Также планировалось устранение главы СБУ Василия Малюка и руководителя ГУР Кирилла Буданова. При этом были задержаны два полковника управления государственной охраны Украины, которых обвинили в якобы сотрудничестве с Россией, а именно с агентами ФСБ. Подробности — в материале URA.RU. У России нет смысла устранять Зеленского. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. По его словам, Зеленский все еще является легитимным главой страны, несмотря, что он не стал проводить выборы. При этом в России против президента Украины заведено уголовное дело, он находится в розыске. Кадыров озвучил, что в мае Россия должна взять ближайшее территории: Харьков и Одессу. После этого следует заставить Зеленского подписать документы. Эти слова прозвучали после инаугурации президента России Владимира Путина. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Одесса — это русский город. Наемники из других стран теперь менее охотно соглашаются отправиться на Украину. Даже за большое вознаграждение. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, набор становится все хуже. Поэтому Киев просить Запад отправить регулярные войска. Петиция о массовой отправке иностранных военных на Украину уже появилась на сайте президента страны. Авторы хотят привлечь силы США и Евросоюза к конфликту с Россией. В день инаугурации Владимира Путина Украина планировала массированный удар по территории России. Источник RT заявил, что речь идет об атаке с использованием 50 дронов, а также дальнобойных ракет. После этого telegram-канал «Военная хроника» заявил, что ВСУ выпустили три ракеты по Крымскому мосту. В Минобороны РФ не комментировали ситуацию. Движение по Крымскому мосту не перекрывалось. Российская армия поразила штаб ВСУ в Харьковской области. Это произошло во время совещания военных Украины. Об этом заявили военкоры.