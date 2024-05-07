07 мая 2024

В Госдуме жестко отреагировали на запрет атрибутики Дня Победы в Германии

Слуцкий назвал подлым натиском запрет Берлином атрибутики Великой Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в качестве кандидата на пост Президента РФ в пресс-центре Интерфакса. 13 марта 2024. Москва, слуцкий леонид, лдпр
Слуцкий прокомментировал запрет символики Дня Победы в Германии Фото:

Решение Германии запретить флаги и атрибутику, связанную с Днем Победы, является подлым натиском на историческую правду о Второй мировой войне. Об этом заявил глава комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, в Берлине не первый раз пытаются «заретушировать память» о жертвах советского народа.

«Германия продолжает подлый натиск на историческую правду о Второй мировой войне. Прокси-война Запада с Россией на Украине цинично используется властями ФРГ на разных уровнях», — написал Слуцкий в своем telegram-канале.

Полиция Берлина запретила 9 мая флаги России и георгиевские ленточки. При этом там уточнили, что ограничения не коснутся членов дипломатических делегаций и других привилегированных лиц. В частности, Молдавия предупредила о штрафах за ношение георгиевской ленты на 9 мая, напоминает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Решение Германии запретить флаги и атрибутику, связанную с Днем Победы, является подлым натиском на историческую правду о Второй мировой войне. Об этом заявил глава комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, в Берлине не первый раз пытаются «заретушировать память» о жертвах советского народа. «Германия продолжает подлый натиск на историческую правду о Второй мировой войне. Прокси-война Запада с Россией на Украине цинично используется властями ФРГ на разных уровнях», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Полиция Берлина запретила 9 мая флаги России и георгиевские ленточки. При этом там уточнили, что ограничения не коснутся членов дипломатических делегаций и других привилегированных лиц. В частности, Молдавия предупредила о штрафах за ношение георгиевской ленты на 9 мая, напоминает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...