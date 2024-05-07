В Госдуме жестко отреагировали на запрет атрибутики Дня Победы в Германии

Слуцкий назвал подлым натиском запрет Берлином атрибутики Великой Победы

08 мая 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

Слуцкий прокомментировал запрет символики Дня Победы в Германии Фото: Роман Наумов © URA.RU Решение Германии запретить флаги и атрибутику, связанную с Днем Победы, является подлым натиском на историческую правду о Второй мировой войне. Об этом заявил глава комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, в Берлине не первый раз пытаются «заретушировать память» о жертвах советского народа. «Германия продолжает подлый натиск на историческую правду о Второй мировой войне. Прокси-война Запада с Россией на Украине цинично используется властями ФРГ на разных уровнях», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Полиция Берлина запретила 9 мая флаги России и георгиевские ленточки. При этом там уточнили, что ограничения не коснутся членов дипломатических делегаций и других привилегированных лиц. В частности, Молдавия предупредила о штрафах за ношение георгиевской ленты на 9 мая, напоминает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение Германии запретить флаги и атрибутику, связанную с Днем Победы, является подлым натиском на историческую правду о Второй мировой войне. Об этом заявил глава комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, в Берлине не первый раз пытаются «заретушировать память» о жертвах советского народа. «Германия продолжает подлый натиск на историческую правду о Второй мировой войне. Прокси-война Запада с Россией на Украине цинично используется властями ФРГ на разных уровнях», — написал Слуцкий в своем telegram-канале. Полиция Берлина запретила 9 мая флаги России и георгиевские ленточки. При этом там уточнили, что ограничения не коснутся членов дипломатических делегаций и других привилегированных лиц. В частности, Молдавия предупредила о штрафах за ношение георгиевской ленты на 9 мая, напоминает телеканал 360.