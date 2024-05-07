07 мая 2024

В США взялись за дело задержанного в России военнослужащего

Пентагон: США изучают детали поездки задержанного за кражу военного в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, преступник, наручники
Блэк арестован по делу о краже Фото:

Вашингтон изучает детали визита в Россию американского военного Гордона Блэка, задержанного за кражу во Владивостоке. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки в Россию», — сказала Сингх журналистам на брифинге. По ее словам, американским военным «строго запрещены» любые несогласованные поездки в РФ.

Блэка арестовали во Владивостоке по делу о краже. Позже Москва уведомила госдепартамент США о задержании военнослужащего. Сейчас задержанный находится в карантинной камере. Он не знает русского языка, поэтому сокамерники объясняют ему все на пальцах.

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Вашингтон изучает детали визита в Россию американского военного Гордона Блэка, задержанного за кражу во Владивостоке. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки в Россию», — сказала Сингх журналистам на брифинге. По ее словам, американским военным «строго запрещены» любые несогласованные поездки в РФ. Блэка арестовали во Владивостоке по делу о краже. Позже Москва уведомила госдепартамент США о задержании военнослужащего. Сейчас задержанный находится в карантинной камере. Он не знает русского языка, поэтому сокамерники объясняют ему все на пальцах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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