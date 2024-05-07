В США взялись за дело задержанного в России военнослужащего

Пентагон: США изучают детали поездки задержанного за кражу военного в РФ

08 мая 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

Блэк арестован по делу о краже Фото: Илья Московец © URA.RU Вашингтон изучает детали визита в Россию американского военного Гордона Блэка, задержанного за кражу во Владивостоке. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки в Россию», — сказала Сингх журналистам на брифинге. По ее словам, американским военным «строго запрещены» любые несогласованные поездки в РФ. Блэка арестовали во Владивостоке по делу о краже. Позже Москва уведомила госдепартамент США о задержании военнослужащего. Сейчас задержанный находится в карантинной камере. Он не знает русского языка, поэтому сокамерники объясняют ему все на пальцах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон изучает детали визита в Россию американского военного Гордона Блэка, задержанного за кражу во Владивостоке. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Армия открыла административное расследование о фактах относительно его поездки в Россию», — сказала Сингх журналистам на брифинге. По ее словам, американским военным «строго запрещены» любые несогласованные поездки в РФ. Блэка арестовали во Владивостоке по делу о краже. Позже Москва уведомила госдепартамент США о задержании военнослужащего. Сейчас задержанный находится в карантинной камере. Он не знает русского языка, поэтому сокамерники объясняют ему все на пальцах.