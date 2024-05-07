«Известия»: россиян обяжут согласовывать банковские переводы с родственниками

08 мая 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Банки обяжут оставлять право одобрения финансовых операций за доверенными лицами клиентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во избежание участившихся случаев мошенничества банки обяжут согласовывать банковские переводы и оформление кредитов с родственниками клиентов. С такой законодательной инициативой выступили в Госдуме. «Согласно законопроекту, системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, который получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении транзакции», — сообщают «Известия». Издание уточняет, что соответствующий законопроект, касающийся защиты средств граждан, будет рассмотрен на весенней сессии Госдумы. По данным Центробанка, в России наблюдается рост объема операций, проведенных без согласия клиентов либо под влиянием обмана. Ранее URA.RU cообщало, что Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил ЦБ. Меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во избежание участившихся случаев мошенничества банки обяжут согласовывать банковские переводы и оформление кредитов с родственниками клиентов. С такой законодательной инициативой выступили в Госдуме. «Согласно законопроекту, системно значимые кредитные организации будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, который получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении транзакции», — сообщают «Известия». Издание уточняет, что соответствующий законопроект, касающийся защиты средств граждан, будет рассмотрен на весенней сессии Госдумы. По данным Центробанка, в России наблюдается рост объема операций, проведенных без согласия клиентов либо под влиянием обмана. Ранее URA.RU cообщало, что Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил ЦБ. Меры направлены на соблюдение банком требований законодательства и являются элементом системы минимизации ряда рисков, в том числе риска мошенничества.