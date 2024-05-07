Россиян предупредили о росте цен на некоторые автомобили

Autonews: в мае в России подорожали Solaris, «Москвич», УАЗ и Mitsubishi

08 мая 2024 в 02:02 Размер текста - 17 +

В РФ подорожали легковые автомобили и кроссоверы Фото: Сергей Русанов © URA.RU На российском автомобильном рынке в мае подорожали автомобили Solaris, «Москвич», УАЗ и Mitsubishi. Об этом сообщает автомобильный портал. «УАЗ в мае поднял цены на всю свою модельную линейку. Подорожал „Москвич“, увеличились цены на Solaris и Mitsubishi», — говорится в сообщении Autonews.ru. По данным издания, УАЗ-Патриот уже подорожал на 50 тысяч рублей. Минимальная цена на внедорожник составляет 1 680 000 рублей. Кроссовер «Москвич 3» стоит как минимум 1 655 000 рублей, что на 65 тысяч дороже, чем модель предыдущего года. Цена на Solaris выросла примерно на 50 тысяч рублей, а кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения стал дороже на 100 тысяч рублей, отмечает Autonews.ru. За первые три месяца 2024 года в России было выдано свыше 350 тысяч автокредитов на общую сумму более 500 млрд рублей. Показатели удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и стали рекордными за всю историю, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На российском автомобильном рынке в мае подорожали автомобили Solaris, «Москвич», УАЗ и Mitsubishi. Об этом сообщает автомобильный портал. «УАЗ в мае поднял цены на всю свою модельную линейку. Подорожал „Москвич“, увеличились цены на Solaris и Mitsubishi», — говорится в сообщении Autonews.ru. По данным издания, УАЗ-Патриот уже подорожал на 50 тысяч рублей. Минимальная цена на внедорожник составляет 1 680 000 рублей. Кроссовер «Москвич 3» стоит как минимум 1 655 000 рублей, что на 65 тысяч дороже, чем модель предыдущего года. Цена на Solaris выросла примерно на 50 тысяч рублей, а кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения стал дороже на 100 тысяч рублей, отмечает Autonews.ru. За первые три месяца 2024 года в России было выдано свыше 350 тысяч автокредитов на общую сумму более 500 млрд рублей. Показатели удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и стали рекордными за всю историю, передает RT.