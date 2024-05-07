07 мая 2024

Россиян предупредили о росте цен на некоторые автомобили

Autonews: в мае в России подорожали Solaris, «Москвич», УАЗ и Mitsubishi
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, ключи от автомобиля, москвич 3, шоу рум
В РФ подорожали легковые автомобили и кроссоверы Фото:

На российском автомобильном рынке в мае подорожали автомобили Solaris, «Москвич», УАЗ и Mitsubishi. Об этом сообщает автомобильный портал.

«УАЗ в мае поднял цены на всю свою модельную линейку. Подорожал „Москвич“, увеличились цены на Solaris и Mitsubishi», — говорится в сообщении Autonews.ru.

По данным издания, УАЗ-Патриот уже подорожал на 50 тысяч рублей. Минимальная цена на внедорожник составляет 1 680 000 рублей. Кроссовер «Москвич 3» стоит как минимум 1 655 000 рублей, что на 65 тысяч дороже, чем модель предыдущего года. Цена на Solaris выросла примерно на 50 тысяч рублей, а кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения стал дороже на 100 тысяч рублей, отмечает Autonews.ru.

За первые три месяца 2024 года в России было выдано свыше 350 тысяч автокредитов на общую сумму более 500 млрд рублей. Показатели удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и стали рекордными за всю историю, передает RT.

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На российском автомобильном рынке в мае подорожали автомобили Solaris, «Москвич», УАЗ и Mitsubishi. Об этом сообщает автомобильный портал. «УАЗ в мае поднял цены на всю свою модельную линейку. Подорожал „Москвич“, увеличились цены на Solaris и Mitsubishi», — говорится в сообщении Autonews.ru. По данным издания, УАЗ-Патриот уже подорожал на 50 тысяч рублей. Минимальная цена на внедорожник составляет 1 680 000 рублей. Кроссовер «Москвич 3» стоит как минимум 1 655 000 рублей, что на 65 тысяч дороже, чем модель предыдущего года. Цена на Solaris выросла примерно на 50 тысяч рублей, а кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения стал дороже на 100 тысяч рублей, отмечает Autonews.ru. За первые три месяца 2024 года в России было выдано свыше 350 тысяч автокредитов на общую сумму более 500 млрд рублей. Показатели удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и стали рекордными за всю историю, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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