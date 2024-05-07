07 мая 2024

Встречавшийся с Путиным губернатор может войти в правительство

«Ведомости»: глава Кузбасса Цивилев может получить должность в правительстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, цивилев сергей
Кемеровский губернатор Цивилев может пойти на повышение Фото:

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев может получить должность в правительстве России. Об этом сообщили источники.

«Глава Кузбасса Цивилев может пойти на повышение в правительство страны и применить свои знания на федеральном уровне. Его характеризуют в АП как эффективного управленца», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Сам Цивилев не подтвердил информацию о своем переходе на работу в правительство России, отмечает издание. Однако 5 мая губернатору и его жене неожиданно присвоили звания почетных граждан Кузбасса на заседании областного парламента. В политтусовке это расценили как подготовку к кадровым изменениям в регионе, подчеркнул источник.

Также эксперты называли в числе кандидатов на должности в федеральном правительстве главу Калининградской области — Антона Алиханова и нижегородского губернатора Глеба Никитина. Оба управленца показали свою эффективность в вверенных им регионах.

Недавно президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Кемеровской области Цивилевым. Глава Кузбасса рассказал Путину о социально-экономическом развитии области, передает RT.

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев может получить должность в правительстве России. Об этом сообщили источники. «Глава Кузбасса Цивилев может пойти на повышение в правительство страны и применить свои знания на федеральном уровне. Его характеризуют в АП как эффективного управленца», — передает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Сам Цивилев не подтвердил информацию о своем переходе на работу в правительство России, отмечает издание. Однако 5 мая губернатору и его жене неожиданно присвоили звания почетных граждан Кузбасса на заседании областного парламента. В политтусовке это расценили как подготовку к кадровым изменениям в регионе, подчеркнул источник. Также эксперты называли в числе кандидатов на должности в федеральном правительстве главу Калининградской области — Антона Алиханова и нижегородского губернатора Глеба Никитина. Оба управленца показали свою эффективность в вверенных им регионах. Недавно президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Кемеровской области Цивилевым. Глава Кузбасса рассказал Путину о социально-экономическом развитии области, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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