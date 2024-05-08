Глава «Роскосмоса» предложил доверять словам Маска об инопланетянах

08 мая 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

Маск заявил, что человечество найдет доказательства существования «инопланетных цивилизаций» Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американскому миллиардеру Илону Маску можно доверять в вопросах о возможности нахождения на Марсе следов ушедших цивилизаций. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Маск — человек авторитетный, ему, наверное, надо верить», — сказал Борисов. Его слова передает ТАСС. Ранее Илон Маск заявил, что человечество может найти то, что оставили после себя «давно ушедшие инопланетные цивилизации». Об этом он рассуждал в ходе конференции в Лос-Анджелесе. При этом прежде предприниматель неоднократно высказывался по теме инопланетных цивилизаций. Он предполагал, что в нашей части галактики инопланетян не существует. Также он заявил, что людям потребуется миллион лет для колонизации галактики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американскому миллиардеру Илону Маску можно доверять в вопросах о возможности нахождения на Марсе следов ушедших цивилизаций. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Маск — человек авторитетный, ему, наверное, надо верить», — сказал Борисов. Его слова передает ТАСС. Ранее Илон Маск заявил, что человечество может найти то, что оставили после себя «давно ушедшие инопланетные цивилизации». Об этом он рассуждал в ходе конференции в Лос-Анджелесе. При этом прежде предприниматель неоднократно высказывался по теме инопланетных цивилизаций. Он предполагал, что в нашей части галактики инопланетян не существует. Также он заявил, что людям потребуется миллион лет для колонизации галактики.