Министр обороны Украины попросил у США ракеты к системам ПВО

08 мая 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Умеров подробно рассказал Стину о ситуации на фронте Фото: Официальный сайт президента Украины Киеву необходимы дополнительные ракеты к системам ПВО. Такое заявление сделал глава Минобороны Украины Рустем Умеров в телефонном звонке к главе Пентагона Ллойду Остину. «Провел еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. … Особый акцент в разговоре был сделан на необходимости получения дополнительных ракет для систем ПВО», — написал Умеров на своей странице в Facebook (относится к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территори РФ). Также он подробно рассказал Остину о текущей ситуации на фронте. В связи с этим политики обсудили завершение подготовки нескольких линий фортификаций. Умерова могут убрать с поста. Причина отставки — постепенная зачистка всех руководителей, которые имеют право заходить к президенту Украины Владимиру Зеленскому без согласований с главой офиса Андреем Ермаком. Для Умерова уже приготовлен пост министра по инфраструктуре, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киеву необходимы дополнительные ракеты к системам ПВО. Такое заявление сделал глава Минобороны Украины Рустем Умеров в телефонном звонке к главе Пентагона Ллойду Остину. «Провел еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. … Особый акцент в разговоре был сделан на необходимости получения дополнительных ракет для систем ПВО», — написал Умеров на своей странице в Facebook (относится к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территори РФ). Также он подробно рассказал Остину о текущей ситуации на фронте. В связи с этим политики обсудили завершение подготовки нескольких линий фортификаций. Умерова могут убрать с поста. Причина отставки — постепенная зачистка всех руководителей, которые имеют право заходить к президенту Украины Владимиру Зеленскому без согласований с главой офиса Андреем Ермаком. Для Умерова уже приготовлен пост министра по инфраструктуре, передает телеканал 360.