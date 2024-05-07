07 мая 2024

Министр обороны Украины попросил у США ракеты к системам ПВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рустем Умеров. stock,  stock, умеров рустем
Умеров подробно рассказал Стину о ситуации на фронте Фото:

Киеву необходимы дополнительные ракеты к системам ПВО. Такое заявление сделал глава Минобороны Украины Рустем Умеров в телефонном звонке к главе Пентагона Ллойду Остину.

«Провел еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. … Особый акцент в разговоре был сделан на необходимости получения дополнительных ракет для систем ПВО», — написал Умеров на своей странице в Facebook (относится к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территори РФ).

Также он подробно рассказал Остину о текущей ситуации на фронте. В связи с этим политики обсудили завершение подготовки нескольких линий фортификаций.

Умерова могут убрать с поста. Причина отставки — постепенная зачистка всех руководителей, которые имеют право заходить к президенту Украины Владимиру Зеленскому без согласований с главой офиса Андреем Ермаком. Для Умерова уже приготовлен пост министра по инфраструктуре, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киеву необходимы дополнительные ракеты к системам ПВО. Такое заявление сделал глава Минобороны Украины Рустем Умеров в телефонном звонке к главе Пентагона Ллойду Остину. «Провел еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. … Особый акцент в разговоре был сделан на необходимости получения дополнительных ракет для систем ПВО», — написал Умеров на своей странице в Facebook (относится к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территори РФ). Также он подробно рассказал Остину о текущей ситуации на фронте. В связи с этим политики обсудили завершение подготовки нескольких линий фортификаций. Умерова могут убрать с поста. Причина отставки — постепенная зачистка всех руководителей, которые имеют право заходить к президенту Украины Владимиру Зеленскому без согласований с главой офиса Андреем Ермаком. Для Умерова уже приготовлен пост министра по инфраструктуре, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...