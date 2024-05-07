JAMA: у людей с лишним весом снижен риск развития деменции

08 мая 2024 в 02:59 Размер текста - 17 +

У людей с ожирением риск развития деменции снижен на 37% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Риск развития деменции у людей, страдающих ожирением, ниже, чем у тех, кто страдает от недостаточного веса. Такое наблюдение сделали ученые из университета Вашингтона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. «В исследовании приняли участие 2798 человек, у 480 из которых была диагностирована деменция в последующие 5,5 лет. У людей с серьезным лишним весом в возрасте от 60 до 65 лет вероятность появления этого заболевания, напротив, была ниже», — говорится в исследовании, которое опубликовал научный журнал JAMA Neurology. Ученые выяснили, что у людей с ожирением риск развития деменции снижен на 37% по сравнению с людьми со здоровым или недостаточным весом. Основная причина таких показателей не ясна, но ученые выделяют две гипотезы. Первая заключается в том, что люди с ожирением чаще проходят медосмотры, а вторая — специфический белок, вырабатываемый жировыми клетками, может устранять воспаление в мозге. Людям с избыточной массой тела необходимо чаще заниматься спортом, так как это ключевой момент в лечении ожирения. Набору веса способствуют повышение уровня жизни и потребление калорийных продуктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Риск развития деменции у людей, страдающих ожирением, ниже, чем у тех, кто страдает от недостаточного веса. Такое наблюдение сделали ученые из университета Вашингтона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. «В исследовании приняли участие 2798 человек, у 480 из которых была диагностирована деменция в последующие 5,5 лет. У людей с серьезным лишним весом в возрасте от 60 до 65 лет вероятность появления этого заболевания, напротив, была ниже», — говорится в исследовании, которое опубликовал научный журнал JAMA Neurology. Ученые выяснили, что у людей с ожирением риск развития деменции снижен на 37% по сравнению с людьми со здоровым или недостаточным весом. Основная причина таких показателей не ясна, но ученые выделяют две гипотезы. Первая заключается в том, что люди с ожирением чаще проходят медосмотры, а вторая — специфический белок, вырабатываемый жировыми клетками, может устранять воспаление в мозге. Людям с избыточной массой тела необходимо чаще заниматься спортом, так как это ключевой момент в лечении ожирения. Набору веса способствуют повышение уровня жизни и потребление калорийных продуктов.