07 мая 2024

JAMA: у людей с лишним весом снижен риск развития деменции

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие 13го театрального фестиваля "Камерата". Челябинск, ожирение, толстяк, живот, пузо, брюхо
У людей с ожирением риск развития деменции снижен на 37% Фото:

Риск развития деменции у людей, страдающих ожирением, ниже, чем у тех, кто страдает от недостаточного веса. Такое наблюдение сделали ученые из университета Вашингтона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

«В исследовании приняли участие 2798 человек, у 480 из которых была диагностирована деменция в последующие 5,5 лет. У людей с серьезным лишним весом в возрасте от 60 до 65 лет вероятность появления этого заболевания, напротив, была ниже», — говорится в исследовании, которое опубликовал научный журнал JAMA Neurology.

Ученые выяснили, что у людей с ожирением риск развития деменции снижен на 37% по сравнению с людьми со здоровым или недостаточным весом. Основная причина таких показателей не ясна, но ученые выделяют две гипотезы. Первая заключается в том, что люди с ожирением чаще проходят медосмотры, а вторая — специфический белок, вырабатываемый жировыми клетками, может устранять воспаление в мозге.

Людям с избыточной массой тела необходимо чаще заниматься спортом, так как это ключевой момент в лечении ожирения. Набору веса способствуют повышение уровня жизни и потребление калорийных продуктов.

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Риск развития деменции у людей, страдающих ожирением, ниже, чем у тех, кто страдает от недостаточного веса. Такое наблюдение сделали ученые из университета Вашингтона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. «В исследовании приняли участие 2798 человек, у 480 из которых была диагностирована деменция в последующие 5,5 лет. У людей с серьезным лишним весом в возрасте от 60 до 65 лет вероятность появления этого заболевания, напротив, была ниже», — говорится в исследовании, которое опубликовал научный журнал JAMA Neurology. Ученые выяснили, что у людей с ожирением риск развития деменции снижен на 37% по сравнению с людьми со здоровым или недостаточным весом. Основная причина таких показателей не ясна, но ученые выделяют две гипотезы. Первая заключается в том, что люди с ожирением чаще проходят медосмотры, а вторая — специфический белок, вырабатываемый жировыми клетками, может устранять воспаление в мозге. Людям с избыточной массой тела необходимо чаще заниматься спортом, так как это ключевой момент в лечении ожирения. Набору веса способствуют повышение уровня жизни и потребление калорийных продуктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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