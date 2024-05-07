В Германии оправдали военного, обсуждавшего атаку на Крымский мост

08 мая 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

В сеть попал разговор немецких военных, которые обсуждали атаку Крымского моста Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прокуратура прекратила расследование дела в отношении командующего военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца после перехвата разговора офицеров Бундесвера о возможных атаках на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus. Об этом сообщил представитель ведомства. «Расследование было прекращено, поскольку первоначальные подозрения, дающие право на начало расследования, отсутствовали. В частности, не было никаких доказательств умышленных действий со стороны рассматриваемого лица», — привел новостной портал Business Insider слова представителя прокуратуры. Ранее в сеть попал разговор немецких военных, которые обсуждали атаку Крымского моста. В частности, Герхартц предложил пойти на хитрость, чтобы ФРГ не обвинили в прямом участии в конфликте на Украине. Он посоветовал передавать данные через разработчика ракет Taurus, напоминает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура прекратила расследование дела в отношении командующего военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца после перехвата разговора офицеров Бундесвера о возможных атаках на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus. Об этом сообщил представитель ведомства. «Расследование было прекращено, поскольку первоначальные подозрения, дающие право на начало расследования, отсутствовали. В частности, не было никаких доказательств умышленных действий со стороны рассматриваемого лица», — привел новостной портал Business Insider слова представителя прокуратуры. Ранее в сеть попал разговор немецких военных, которые обсуждали атаку Крымского моста. В частности, Герхартц предложил пойти на хитрость, чтобы ФРГ не обвинили в прямом участии в конфликте на Украине. Он посоветовал передавать данные через разработчика ракет Taurus, напоминает RT.