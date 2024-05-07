В Германии оправдали военного, обсуждавшего атаку на Крымский мост

Прокуратура прекратила расследование дела в отношении командующего военно-воздушных сил Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца после перехвата разговора офицеров Бундесвера о возможных атаках на Крымский мост крылатыми ракетами Taurus. Об этом сообщил представитель ведомства.
«Расследование было прекращено, поскольку первоначальные подозрения, дающие право на начало расследования, отсутствовали. В частности, не было никаких доказательств умышленных действий со стороны рассматриваемого лица», — привел новостной портал Business Insider слова представителя прокуратуры.
Ранее в сеть попал разговор немецких военных, которые обсуждали атаку Крымского моста. В частности, Герхартц предложил пойти на хитрость, чтобы ФРГ не обвинили в прямом участии в конфликте на Украине. Он посоветовал передавать данные через разработчика ракет Taurus, напоминает RT.
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