07 мая 2024

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны РФ Иванова

© Служба новостей «URA.RU»
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Адвокаты Тимура Иванова обжаловали решением суда об его аресте Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Московский городской суд проверит законность решения Басманного суда об аресте заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в суде.

Шойгу убрал с должности замминистра обороны Иванова: новые подробности в деле о крупной взятке

«Апелляционная жалоба на решение Басманного районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимура Иванова запланирована к рассмотрению в Московском городском суде в 12:45 мск», — сказала представитель суда. Адвокаты Иванова настаивают на его освобождении, передает ТАСС, ссылаясь на текст документа.

Иванова подозревают в получении крупной взятки. Согласно предварительным данным, речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Сам Иванов не признал вину. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Защита хочет, чтобы Иванова отправили под домашний арест пока идет следствие.

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Московский городской суд проверит законность решения Басманного суда об аресте заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в суде. «Апелляционная жалоба на решение Басманного районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимура Иванова запланирована к рассмотрению в Московском городском суде в 12:45 мск», — сказала представитель суда. Адвокаты Иванова настаивают на его освобождении, передает ТАСС, ссылаясь на текст документа. Иванова подозревают в получении крупной взятки. Согласно предварительным данным, речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Сам Иванов не признал вину. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Защита хочет, чтобы Иванова отправили под домашний арест пока идет следствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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