Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны РФ Иванова

08 мая 2024 в 02:16 Размер текста - 17 +

Московский городской суд проверит законность решения Басманного суда об аресте заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в суде. «Апелляционная жалоба на решение Басманного районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимура Иванова запланирована к рассмотрению в Московском городском суде в 12:45 мск», — сказала представитель суда. Адвокаты Иванова настаивают на его освобождении, передает ТАСС, ссылаясь на текст документа. Иванова подозревают в получении крупной взятки. Согласно предварительным данным, речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Сам Иванов не признал вину. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Защита хочет, чтобы Иванова отправили под домашний арест пока идет следствие.