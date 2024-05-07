Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест замминистра обороны РФ Иванова

Московский городской суд проверит законность решения Басманного суда об аресте заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в суде.
«Апелляционная жалоба на решение Басманного районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тимура Иванова запланирована к рассмотрению в Московском городском суде в 12:45 мск», — сказала представитель суда. Адвокаты Иванова настаивают на его освобождении, передает ТАСС, ссылаясь на текст документа.
Иванова подозревают в получении крупной взятки. Согласно предварительным данным, речь идет о сумме в 1,185 млрд рублей. Сам Иванов не признал вину. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Защита хочет, чтобы Иванова отправили под домашний арест пока идет следствие.
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