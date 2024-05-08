Advance: Часов Яр станет базой для нового наступления ВС РФ на Украине

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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, военное снаряжение, участники сво, штурмовики
Хорватский журналист посчитал битву за Часов Яр для Украины заранее проигранной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ будут использовать Часов Яр в ДНР как площадку для дальнейшего наступления на ВСУ. Об этом заявил обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.

Самое горячее направление СВО: что сейчас происходит под Часовым Яром. Карта

«Сегодня битва за Часов Яр для Украины рассматривается как заранее проигранная, и ставки чрезвычайно высоки. Это город на стратегической высоте, и если русские завладеют им, а все указывает на это, он станет их новой базой, с которой они смогут начать атаки в нескольких направлениях, расширяя свое наступление и потенциально форсируя», — пишет журналист Advance Марьянович.

Обозреватель подчеркивает, что в конечном итоге Россия все равно займет несомненный доминирующий статус. По его мнению, в этом случае Украина не сможет выиграть в конфликте.

Ранее российские военкоры показали кадры боя российских военных в Часов Яре. На них видно, как гвардейская бригада ЛенВО успешно уничтожает техники противника с помощью боеприпасов и FPV-дронов. Также сообщалось, что у въезда в Часов Яр ВСУ заблокировали российские штурмовики при помощи РСЗО «Град».

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Вооруженные силы РФ будут использовать Часов Яр в ДНР как площадку для дальнейшего наступления на ВСУ. Об этом заявил обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович. «Сегодня битва за Часов Яр для Украины рассматривается как заранее проигранная, и ставки чрезвычайно высоки. Это город на стратегической высоте, и если русские завладеют им, а все указывает на это, он станет их новой базой, с которой они смогут начать атаки в нескольких направлениях, расширяя свое наступление и потенциально форсируя», — пишет журналист Advance Марьянович. Обозреватель подчеркивает, что в конечном итоге Россия все равно займет несомненный доминирующий статус. По его мнению, в этом случае Украина не сможет выиграть в конфликте. Ранее российские военкоры показали кадры боя российских военных в Часов Яре. На них видно, как гвардейская бригада ЛенВО успешно уничтожает техники противника с помощью боеприпасов и FPV-дронов. Также сообщалось, что у въезда в Часов Яр ВСУ заблокировали российские штурмовики при помощи РСЗО «Град».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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