Суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора ФГБУ Новикова

08 мая 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО экс-главу ФГБУ «ФЦАО» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москвы отправили в СИЗО экс-главу Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислава Новикова. Руководителя обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на сумму в 370 млн рублей. «Бывший директор ФГБУ „Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия“ Владислав Новиков задержан в Москве и отправлен в СИЗО. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду», — сообщает ТАСС. Ущерб от невыполнения контракта, по данным следователей, составляет около 370 млн рублей. Руководителю инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Также арестованы бывший заместитель и друг Новикова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москвы отправили в СИЗО экс-главу Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислава Новикова. Руководителя обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на сумму в 370 млн рублей. «Бывший директор ФГБУ „Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия“ Владислав Новиков задержан в Москве и отправлен в СИЗО. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду», — сообщает ТАСС. Ущерб от невыполнения контракта, по данным следователей, составляет около 370 млн рублей. Руководителю инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Также арестованы бывший заместитель и друг Новикова.