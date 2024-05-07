07 мая 2024

Суд Москвы отправил в СИЗО бывшего директора ФГБУ Новикова

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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, сизо, автозак, заключенные, заключение, зэки, арест, задержание
Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО экс-главу ФГБУ «ФЦАО» Фото:

В Москвы отправили в СИЗО экс-главу Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислава Новикова. Руководителя обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на сумму в 370 млн рублей.

«Бывший директор ФГБУ „Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия“ Владислав Новиков задержан в Москве и отправлен в СИЗО. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду», — сообщает ТАСС.

Ущерб от невыполнения контракта, по данным следователей, составляет около 370 млн рублей. Руководителю инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Также арестованы бывший заместитель и друг Новикова.

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В Москвы отправили в СИЗО экс-главу Федерального центра анализа и оценки техногенного воздействия Владислава Новикова. Руководителя обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на сумму в 370 млн рублей. «Бывший директор ФГБУ „Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия“ Владислав Новиков задержан в Москве и отправлен в СИЗО. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду», — сообщает ТАСС. Ущерб от невыполнения контракта, по данным следователей, составляет около 370 млн рублей. Руководителю инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Также арестованы бывший заместитель и друг Новикова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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