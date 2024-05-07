В Германии задержали подозреваемого в убийстве россиянок в турецком Бодруме

08 мая 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Запрос об экстрадиции подозреваемого находится в полиции Германии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Германии задержан мужчина, убивший россиянку и ее дочь в турецком Бодруме осенью 2023 года. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на немецкую федеральную полицию. Его задержали на пограничном контроле. Убийство двух россиянок в Турции: версии, хронология «Андрея Куслевича, которого подозревают в убийстве россиянок Ирины и Даяны Двизовых в турецком Бодруме, задержали в Германии. Его вычислили во время пограничного контроля в Верхнем Пфальце во автобусе Прага-Мюнхен», — пишет Shot в своем telegram-канале. По данным канала, Куслевич застрелил 42-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь на съемной вилле, обмотал тела в простыни и сбросил в обрыв. Запрос об экстрадиции подозреваемого уже находится в полиции Германии. Ирина Двизова пыталась лишить своего бывшего супруга родительских прав, о чем указано в данных из судебной базы. О том, что Ирина и ее дочь пропали в полицию сообщили ее родные. При посещении дома, где проживала семья, родственники обнаружили следы крови. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Германии задержан мужчина, убивший россиянку и ее дочь в турецком Бодруме осенью 2023 года. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на немецкую федеральную полицию. Его задержали на пограничном контроле. «Андрея Куслевича, которого подозревают в убийстве россиянок Ирины и Даяны Двизовых в турецком Бодруме, задержали в Германии. Его вычислили во время пограничного контроля в Верхнем Пфальце во автобусе Прага-Мюнхен», — пишет Shot в своем telegram-канале. По данным канала, Куслевич застрелил 42-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь на съемной вилле, обмотал тела в простыни и сбросил в обрыв. Запрос об экстрадиции подозреваемого уже находится в полиции Германии. Ирина Двизова пыталась лишить своего бывшего супруга родительских прав, о чем указано в данных из судебной базы. О том, что Ирина и ее дочь пропали в полицию сообщили ее родные. При посещении дома, где проживала семья, родственники обнаружили следы крови.