07 мая 2024

В Германии задержали подозреваемого в убийстве россиянок в турецком Бодруме

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Запрос об экстрадиции подозреваемого находится в полиции Германии Фото:

В Германии задержан мужчина, убивший россиянку и ее дочь в турецком Бодруме осенью 2023 года. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на немецкую федеральную полицию. Его задержали на пограничном контроле.

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«Андрея Куслевича, которого подозревают в убийстве россиянок Ирины и Даяны Двизовых в турецком Бодруме, задержали в Германии. Его вычислили во время пограничного контроля в Верхнем Пфальце во автобусе Прага-Мюнхен», — пишет Shot в своем telegram-канале.

По данным канала, Куслевич застрелил 42-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь на съемной вилле, обмотал тела в простыни и сбросил в обрыв. Запрос об экстрадиции подозреваемого уже находится в полиции Германии.

Ирина Двизова пыталась лишить своего бывшего супруга родительских прав, о чем указано в данных из судебной базы. О том, что Ирина и ее дочь пропали в полицию сообщили ее родные. При посещении дома, где проживала семья, родственники обнаружили следы крови.

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В Германии задержан мужчина, убивший россиянку и ее дочь в турецком Бодруме осенью 2023 года. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на немецкую федеральную полицию. Его задержали на пограничном контроле. «Андрея Куслевича, которого подозревают в убийстве россиянок Ирины и Даяны Двизовых в турецком Бодруме, задержали в Германии. Его вычислили во время пограничного контроля в Верхнем Пфальце во автобусе Прага-Мюнхен», — пишет Shot в своем telegram-канале. По данным канала, Куслевич застрелил 42-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь на съемной вилле, обмотал тела в простыни и сбросил в обрыв. Запрос об экстрадиции подозреваемого уже находится в полиции Германии. Ирина Двизова пыталась лишить своего бывшего супруга родительских прав, о чем указано в данных из судебной базы. О том, что Ирина и ее дочь пропали в полицию сообщили ее родные. При посещении дома, где проживала семья, родственники обнаружили следы крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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