Путин послал Западу на инаугурации важный сигнал

Путин: Россия не отказывается от диалога с Западом
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Россия приветствует честный и равный диалог, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Россия не отказывается от диалога с Западом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Запад оставляет за собой выбор — продолжать ли сдерживать развитие России, поддерживать политику агрессии и давления на страну или же искать путь к сотрудничеству и миру.

Путин подчеркнул, что диалог по вопросам стратегической стабильности и безопасности возможен только на равных началах, без высокомерия, чванства и стремления к собственной исключительности, с уважением к интересам друг друга. Глава государства подчеркнул готовность к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят Россию как надежного и честного партнера — это, по его мнению, и есть действительное мировое большинство.

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Россия не отказывается от диалога с Западом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации. «Мы не отказываемся от диалога с западными государствами», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Запад оставляет за собой выбор — продолжать ли сдерживать развитие России, поддерживать политику агрессии и давления на страну или же искать путь к сотрудничеству и миру. Путин подчеркнул, что диалог по вопросам стратегической стабильности и безопасности возможен только на равных началах, без высокомерия, чванства и стремления к собственной исключительности, с уважением к интересам друг друга. Глава государства подчеркнул готовность к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят Россию как надежного и честного партнера — это, по его мнению, и есть действительное мировое большинство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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