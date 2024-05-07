Путин послал Западу на инаугурации важный сигнал

Путин: Россия не отказывается от диалога с Западом

Россия приветствует честный и равный диалог, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Инаугурация президента России

Россия не отказывается от диалога с Западом. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляцию инаугурации ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что Запад оставляет за собой выбор — продолжать ли сдерживать развитие России, поддерживать политику агрессии и давления на страну или же искать путь к сотрудничеству и миру.

Путин подчеркнул, что диалог по вопросам стратегической стабильности и безопасности возможен только на равных началах, без высокомерия, чванства и стремления к собственной исключительности, с уважением к интересам друг друга. Глава государства подчеркнул готовность к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят Россию как надежного и честного партнера — это, по его мнению, и есть действительное мировое большинство.