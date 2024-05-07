Белоруссия и РФ проведут внезапную проверку ядерного оружия

07 мая 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Проверка не была запланирована заранее, отметили в Совбезе Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Россия и Белоруссия проведут совместную проверку ядерного оружия. Об этом заявили в Совбезе Белоруссии, отметив, что она не была запланирована. «Белоруссия проведет синхронизированную с РФ внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия», — сообщили в Совбезе Республики. Информацию передает ТАСС. В Минобороны страны в telegram-канале заявили, что в готовность приводятся дивизион комплекса «Искандер» и эскадрилья Су-25. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Белоруссия проведут совместную проверку ядерного оружия. Об этом заявили в Совбезе Белоруссии, отметив, что она не была запланирована. «Белоруссия проведет синхронизированную с РФ внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия», — сообщили в Совбезе Республики. Информацию передает ТАСС. В Минобороны страны в telegram-канале заявили, что в готовность приводятся дивизион комплекса «Искандер» и эскадрилья Су-25.