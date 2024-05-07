Белоруссия и РФ проведут внезапную проверку ядерного оружия

Проверка не была запланирована заранее, отметили в Совбезе
Россия и Белоруссия проведут совместную проверку ядерного оружия. Об этом заявили в Совбезе Белоруссии, отметив, что она не была запланирована.
«Белоруссия проведет синхронизированную с РФ внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия», — сообщили в Совбезе Республики. Информацию передает ТАСС. В Минобороны страны в
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