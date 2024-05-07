Белоруссия и РФ проведут внезапную проверку ядерного оружия

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Проверка не была запланирована заранее, отметили в Совбезе Фото:

Россия и Белоруссия проведут совместную проверку ядерного оружия. Об этом заявили в Совбезе Белоруссии, отметив, что она не была запланирована.

«Белоруссия проведет синхронизированную с РФ внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия», — сообщили в Совбезе Республики. Информацию передает ТАСС. В Минобороны страны в telegram-канале заявили, что в готовность приводятся дивизион комплекса «Искандер» и эскадрилья Су-25.

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Россия и Белоруссия проведут совместную проверку ядерного оружия. Об этом заявили в Совбезе Белоруссии, отметив, что она не была запланирована. «Белоруссия проведет синхронизированную с РФ внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия», — сообщили в Совбезе Республики. Информацию передает ТАСС. В Минобороны страны в telegram-канале заявили, что в готовность приводятся дивизион комплекса «Искандер» и эскадрилья Су-25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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