День создания Вооруженных Сил РФ 7 мая: как у страны появилась современная армия

В России 7 мая отмечается День создания Вооруженных сил

07 мая 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Российская армия несколько раз реформировалась Фото: Роман Наумов © URA.RU В 1992 году 7 мая президент РФ Борис Ельцин подписал указ о создании Вооруженных сил России. Спустя время были проведены несколько военных реформ, которые привели к нынешнему состоянию армии. Сейчас ВС РФ успешно продвигаются в зоне спецоперации и сдерживают натиск Украины, которой помогают страны НАТО. Как это произошло — в материале URA.RU. Образование ВС РФ и первая военная реформа После распада СССР и образования России страна нуждалась в своей армии. Поэтому в 1992 году на базе ВС СССР, их органов управления и группировок войск, перешедших под юрисдикцию РФ, были созданы Вооруженные силы. Они стали преемниками боевой славы, опыта и лучших традиций ВС СССР. В 2008 году началась первая военная реформа. Ее цель — создать современную, высокомобильную армию, которая способна защищать свободу, независимость и стратегические интересы страны. Реформа началась после военной кампании в Грузии. Тогдашний глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков предлагал изменить численность ВС РФ и функции органов управления. Он подчеркивал дисбаланс в структуре воинских званий, отметив избыточное количество полковников и подполковников по сравнению с младшими офицерами. Он анонсировал реформу, направленную на создание четко структурированной иерархии в армии. Анатолий Сердюков запустил реформу в армии после военной кампании в Грузии Фото: ТАСС / Алексей Павлишак Сердюков отмечал, что военная реформа закончится к 2020 году. После был анонсирован второй этап. Именно во время реформы был сокращен срок срочной службы с двух лет до одного. Президент России Дмитрий Медведев в 2010 году заявил, что переоснащение российских войск современными видами связи идет медленно, и в войсках пока преобладает устаревшая техника (85%). Вторая реформа: годы спецоперации на Украине В декабре 2022 года президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу предложили реформировать армию. Изменения коснулись контрактов, сроков призыва. Также впервые была введена система электронных повесток. Вот, что было сделано: создан реестр электронных повесток, повышены штрафы за неявку в военкомат;

повысилась штатная численность ВС РФ — 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих;

воссозданы два военных округа: Московский (для парирования угрозы на украинском направлении) и Ленинградский (для защиты от Прибалтики, Швеции, Финляндии), до этого были только западный, Центральный, Южный и Восточный округа;

в состав Западного военного округа вошли три армии: 6-я общевойсковая на севере, 1-я гвардейская танковая в центральных регионах и 20-я общевойсковая на юге;

началось активное формирование дивизий морской пехоты на базе существующих бригад;

к концу 2023 года четыре флота и Каспийская флотилия вышли из подчинения командующим военными округами. Теперь планы боевых операций флота разрабатывают не штабы военных округов, а Генштаб. Владимир Путин отмечал, что у России лучшая армия в мира, а текущая ситуация еще больше ее укрепит Фото: Министерство обороны РФ Также повысились выплаты контрактникам, а срок призыва на срочную службу увеличился до 30 лет с сохранением нижней планки. Еще Минобороны повысило предельный возраст службы в период мобилизации. В списке изменений — поднять верхнюю планку максимум до 70 лет для контрактников и мобилизованных, подробности — в материале URA.RU. В каком состоянии сейчас находятся ВС РФ Спецоперация России на Украине сейчас является главным событием, где ВС РФ полностью показывают свои качества и эффективность принятых реформ. В 2023 году РФ смогла сдержать контрнаступление ВСУ, а в 2024 начала активное продвижение на авдеевском и харьковском направлении. Подробности — в материале URA.RU. На это повлияло развитие беспилотников и начало их массового производства. «Возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно возрастают. Причем кратно», — отметил Владимир Путин в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 1992 году 7 мая президент РФ Борис Ельцин подписал указ о создании Вооруженных сил России. Спустя время были проведены несколько военных реформ, которые привели к нынешнему состоянию армии. Сейчас ВС РФ успешно продвигаются в зоне спецоперации и сдерживают натиск Украины, которой помогают страны НАТО. Как это произошло — в материале URA.RU. После распада СССР и образования России страна нуждалась в своей армии. Поэтому в 1992 году на базе ВС СССР, их органов управления и группировок войск, перешедших под юрисдикцию РФ, были созданы Вооруженные силы. Они стали преемниками боевой славы, опыта и лучших традиций ВС СССР. В 2008 году началась первая военная реформа. Ее цель — создать современную, высокомобильную армию, которая способна защищать свободу, независимость и стратегические интересы страны. Реформа началась после военной кампании в Грузии. Тогдашний глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков предлагал изменить численность ВС РФ и функции органов управления. Он подчеркивал дисбаланс в структуре воинских званий, отметив избыточное количество полковников и подполковников по сравнению с младшими офицерами. Он анонсировал реформу, направленную на создание четко структурированной иерархии в армии. Сердюков отмечал, что военная реформа закончится к 2020 году. После был анонсирован второй этап. Именно во время реформы был сокращен срок срочной службы с двух лет до одного. Президент России Дмитрий Медведев в 2010 году заявил, что переоснащение российских войск современными видами связи идет медленно, и в войсках пока преобладает устаревшая техника (85%). В декабре 2022 года президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу предложили реформировать армию. Изменения коснулись контрактов, сроков призыва. Также впервые была введена система электронных повесток. Вот, что было сделано: создан реестр электронных повесток, повышены штрафы за неявку в военкомат; повысилась штатная численность ВС РФ — 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих; воссозданы два военных округа: Московский (для парирования угрозы на украинском направлении) и Ленинградский (для защиты от Прибалтики, Швеции, Финляндии), до этого были только западный, Центральный, Южный и Восточный округа; в состав Западного военного округа вошли три армии: 6-я общевойсковая на севере, 1-я гвардейская танковая в центральных регионах и 20-я общевойсковая на юге; началось активное формирование дивизий морской пехоты на базе существующих бригад; к концу 2023 года четыре флота и Каспийская флотилия вышли из подчинения командующим военными округами. Теперь планы боевых операций флота разрабатывают не штабы военных округов, а Генштаб. Также повысились выплаты контрактникам, а срок призыва на срочную службу увеличился до 30 лет с сохранением нижней планки. Еще Минобороны повысило предельный возраст службы в период мобилизации. В списке изменений — поднять верхнюю планку максимум до 70 лет для контрактников и мобилизованных, подробности — в материале URA.RU. Спецоперация России на Украине сейчас является главным событием, где ВС РФ полностью показывают свои качества и эффективность принятых реформ. В 2023 году РФ смогла сдержать контрнаступление ВСУ, а в 2024 начала активное продвижение на авдеевском и харьковском направлении. Подробности — в материале URA.RU. На это повлияло развитие беспилотников и начало их массового производства.