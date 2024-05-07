День создания Вооруженных Сил РФ 7 мая: как у страны появилась современная армия

В 1992 году 7 мая президент РФ Борис Ельцин подписал указ о создании Вооруженных сил России. Спустя время были проведены несколько военных реформ, которые привели к нынешнему состоянию армии. Сейчас ВС РФ успешно продвигаются в зоне спецоперации и сдерживают натиск Украины, которой помогают страны НАТО. Как это произошло — в материале URA.RU.
Образование ВС РФ и первая военная реформа
После распада СССР и образования России страна нуждалась в своей армии. Поэтому в 1992 году на базе ВС СССР, их органов управления и группировок войск, перешедших под юрисдикцию РФ, были созданы Вооруженные силы. Они стали преемниками боевой славы, опыта и лучших традиций ВС СССР.
В 2008 году началась первая военная реформа. Ее цель — создать современную, высокомобильную армию, которая способна защищать свободу, независимость и стратегические интересы страны. Реформа началась после военной кампании в Грузии.
Тогдашний глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков предлагал изменить численность ВС РФ и функции органов управления. Он подчеркивал дисбаланс в структуре воинских званий, отметив избыточное количество полковников и подполковников по сравнению с младшими офицерами. Он анонсировал реформу, направленную на создание четко структурированной иерархии в армии.
Сердюков отмечал, что военная реформа закончится к 2020 году. После был анонсирован второй этап. Именно во время реформы был сокращен срок срочной службы с двух лет до одного. Президент России Дмитрий Медведев в 2010 году заявил, что переоснащение российских войск современными видами связи идет медленно, и в войсках пока преобладает устаревшая техника (85%).
Вторая реформа: годы спецоперации на Украине
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу предложили реформировать армию. Изменения коснулись контрактов, сроков призыва. Также впервые была введена система электронных повесток. Вот, что было сделано:
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создан реестр электронных повесток, повышены штрафы за неявку в военкомат;
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повысилась штатная численность ВС РФ — 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих;
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воссозданы два военных округа: Московский (для парирования угрозы на украинском направлении) и Ленинградский (для защиты от Прибалтики, Швеции, Финляндии), до этого были только западный, Центральный, Южный и Восточный округа;
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в состав Западного военного округа вошли три армии: 6-я общевойсковая на севере, 1-я гвардейская танковая в центральных регионах и 20-я общевойсковая на юге;
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началось активное формирование дивизий морской пехоты на базе существующих бригад;
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к концу 2023 года четыре флота и Каспийская флотилия вышли из подчинения командующим военными округами. Теперь планы боевых операций флота разрабатывают не штабы военных округов, а Генштаб.
Также повысились выплаты контрактникам, а срок призыва на срочную службу увеличился до 30 лет с сохранением нижней планки. Еще Минобороны повысило предельный возраст службы в период мобилизации. В списке изменений — поднять верхнюю планку максимум до 70 лет для контрактников и мобилизованных, подробности — в материале URA.RU.
В каком состоянии сейчас находятся ВС РФ
Спецоперация России на Украине сейчас является главным событием, где ВС РФ полностью показывают свои качества и эффективность принятых реформ. В 2023 году РФ смогла сдержать контрнаступление ВСУ, а в 2024 начала активное продвижение на авдеевском и харьковском направлении. Подробности — в материале URA.RU. На это повлияло развитие беспилотников и начало их массового производства.
«Возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно возрастают. Причем кратно», — отметил Владимир Путин в 2024 году.
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