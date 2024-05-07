День создания Вооруженных Сил РФ 7 мая: как у страны появилась современная армия

В России 7 мая отмечается День создания Вооруженных сил
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Генеральная репетиция Парада Победы на Красной Площади. 5 мая 2024. Москва, курсанты, марш, армия россии, военнослужащие вс рф
Российская армия несколько раз реформировалась Фото:

В 1992 году 7 мая президент РФ Борис Ельцин подписал указ о создании Вооруженных сил России. Спустя время были проведены несколько военных реформ, которые привели к нынешнему состоянию армии. Сейчас ВС РФ успешно продвигаются в зоне спецоперации и сдерживают натиск Украины, которой помогают страны НАТО. Как это произошло — в материале URA.RU.

Образование ВС РФ и первая военная реформа

После распада СССР и образования России страна нуждалась в своей армии. Поэтому в 1992 году на базе ВС СССР, их органов управления и группировок войск, перешедших под юрисдикцию РФ, были созданы Вооруженные силы. Они стали преемниками боевой славы, опыта и лучших традиций ВС СССР.

В 2008 году началась первая военная реформа. Ее цель — создать современную, высокомобильную армию, которая способна защищать свободу, независимость и стратегические интересы страны. Реформа началась после военной кампании в Грузии.

Тогдашний глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков предлагал изменить численность ВС РФ и функции органов управления. Он подчеркивал дисбаланс в структуре воинских званий, отметив избыточное количество полковников и подполковников по сравнению с младшими офицерами. Он анонсировал реформу, направленную на создание четко структурированной иерархии в армии.

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Анатолий Сердюков запустил реформу в армии после военной кампании в Грузии
Фото:

Сердюков отмечал, что военная реформа закончится к 2020 году. После был анонсирован второй этап. Именно во время реформы был сокращен срок срочной службы с двух лет до одного. Президент России Дмитрий Медведев в 2010 году заявил, что переоснащение российских войск современными видами связи идет медленно, и в войсках пока преобладает устаревшая техника (85%).

Вторая реформа: годы спецоперации на Украине

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу предложили реформировать армию. Изменения коснулись контрактов, сроков призыва. Также впервые была введена система электронных повесток. Вот, что было сделано:

  • создан реестр электронных повесток, повышены штрафы за неявку в военкомат;

  • повысилась штатная численность ВС РФ — 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих;

  • воссозданы два военных округа: Московский (для парирования угрозы на украинском направлении) и Ленинградский (для защиты от Прибалтики, Швеции, Финляндии), до этого были только западный, Центральный, Южный и Восточный округа;

  • в состав Западного военного округа вошли три армии: 6-я общевойсковая на севере, 1-я гвардейская танковая в центральных регионах и 20-я общевойсковая на юге;

  • началось активное формирование дивизий морской пехоты на базе существующих бригад;

  • к концу 2023 года четыре флота и Каспийская флотилия вышли из подчинения командующим военными округами. Теперь планы боевых операций флота разрабатывают не штабы военных округов, а Генштаб.

Снайперы ВС РФ. stock
Владимир Путин отмечал, что у России лучшая армия в мира, а текущая ситуация еще больше ее укрепит
Фото:

Также повысились выплаты контрактникам, а срок призыва на срочную службу увеличился до 30 лет с сохранением нижней планки. Еще Минобороны повысило предельный возраст службы в период мобилизации. В списке изменений — поднять верхнюю планку максимум до 70 лет для контрактников и мобилизованных, подробности — в материале URA.RU.

В каком состоянии сейчас находятся ВС РФ

Спецоперация России на Украине сейчас является главным событием, где ВС РФ полностью показывают свои качества и эффективность принятых реформ. В 2023 году РФ смогла сдержать контрнаступление ВСУ, а в 2024 начала активное продвижение на авдеевском и харьковском направлении. Подробности — в материале URA.RU. На это повлияло развитие беспилотников и начало их массового производства.

«Возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно возрастают. Причем кратно», — отметил Владимир Путин в 2024 году.

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В 1992 году 7 мая президент РФ Борис Ельцин подписал указ о создании Вооруженных сил России. Спустя время были проведены несколько военных реформ, которые привели к нынешнему состоянию армии. Сейчас ВС РФ успешно продвигаются в зоне спецоперации и сдерживают натиск Украины, которой помогают страны НАТО. Как это произошло — в материале URA.RU. После распада СССР и образования России страна нуждалась в своей армии. Поэтому в 1992 году на базе ВС СССР, их органов управления и группировок войск, перешедших под юрисдикцию РФ, были созданы Вооруженные силы. Они стали преемниками боевой славы, опыта и лучших традиций ВС СССР. В 2008 году началась первая военная реформа. Ее цель — создать современную, высокомобильную армию, которая способна защищать свободу, независимость и стратегические интересы страны. Реформа началась после военной кампании в Грузии. Тогдашний глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков предлагал изменить численность ВС РФ и функции органов управления. Он подчеркивал дисбаланс в структуре воинских званий, отметив избыточное количество полковников и подполковников по сравнению с младшими офицерами. Он анонсировал реформу, направленную на создание четко структурированной иерархии в армии. Сердюков отмечал, что военная реформа закончится к 2020 году. После был анонсирован второй этап. Именно во время реформы был сокращен срок срочной службы с двух лет до одного. Президент России Дмитрий Медведев в 2010 году заявил, что переоснащение российских войск современными видами связи идет медленно, и в войсках пока преобладает устаревшая техника (85%). В декабре 2022 года президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу предложили реформировать армию. Изменения коснулись контрактов, сроков призыва. Также впервые была введена система электронных повесток. Вот, что было сделано: создан реестр электронных повесток, повышены штрафы за неявку в военкомат; повысилась штатная численность ВС РФ — 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих; воссозданы два военных округа: Московский (для парирования угрозы на украинском направлении) и Ленинградский (для защиты от Прибалтики, Швеции, Финляндии), до этого были только западный, Центральный, Южный и Восточный округа; в состав Западного военного округа вошли три армии: 6-я общевойсковая на севере, 1-я гвардейская танковая в центральных регионах и 20-я общевойсковая на юге; началось активное формирование дивизий морской пехоты на базе существующих бригад; к концу 2023 года четыре флота и Каспийская флотилия вышли из подчинения командующим военными округами. Теперь планы боевых операций флота разрабатывают не штабы военных округов, а Генштаб. Также повысились выплаты контрактникам, а срок призыва на срочную службу увеличился до 30 лет с сохранением нижней планки. Еще Минобороны повысило предельный возраст службы в период мобилизации. В списке изменений — поднять верхнюю планку максимум до 70 лет для контрактников и мобилизованных, подробности — в материале URA.RU. Спецоперация России на Украине сейчас является главным событием, где ВС РФ полностью показывают свои качества и эффективность принятых реформ. В 2023 году РФ смогла сдержать контрнаступление ВСУ, а в 2024 начала активное продвижение на авдеевском и харьковском направлении. Подробности — в материале URA.RU. На это повлияло развитие беспилотников и начало их массового производства.
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