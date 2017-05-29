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Главные новости Тюменской области
16:54  29 мая 2017 0

В Тюмени полицейских обвинили в насилии над гостями из Узбекистана. На мужчин надели наручники и жестоко избили

Акция против закона Яровой Курган, полиция, дубинка
Полицейские избили двух иностранцевФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени трех полицейских обвиняют в избиении граждан Узбекистана. Следователи считают, что стражи порядка привели двух гостей города в стационарный пункт полиции и избили их ногами.

Следователи СУ СКР по Тюменской области уже направили материалы уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения, после этого документы будут переданы в суд. Как сообщили в пресс-службе следственного управления, сотрудников полиции обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следователей, 27 сентября прошлого года двое сотрудников ППС, патрулировавших город, остановили двух приезжих из Узбекистана для проверки документов в рамках операции «Нелегал-2016». Для более детальной проверки личности полицейские решили отвести мужчин в ближайший стационарный пункт полиции. По дороге возмущенные мужчины стали оказывать противодействие, и полицейские при помощи своего третьего коллеги надели на них наручники. В помещении пункта все трое набросились на приезжих и стали избивать их ногами и руками.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что сейчас все трое полицейских отстранены от исполнения служебных обязанностей. Если их признают виновными, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Надежда Карташова
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