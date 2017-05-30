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Главные новости Тюменской области
10:22  30 мая 2017 1

«Возвращаются 90-е». В Тюмени прямо в подъезде расстреляли и ограбили мужчину. ФОТО

Клипарт. Оружие. Челябинск, пистолет
Двое мужчин расстреляли тюменца прямо в подъездеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени прямо в подъезде жилого дома в районе Лесобазы расстреляли 35-летнего мужчину и отняли у него деньги. Сумму похищенного в полиции не называют, раненый сейчас находится в ОКБ №2.

Информация о преступлении в подъезде дома №17 по улице Вересковой появилась в соцсетях — очевидцы интересовались, почему около дома стоят автомобили скорой помощи и полиции, а также публиковали фотографии с места происшествия. «Из травмата стреляли, — написали жители Лесобазы. — Живой. 90-е возвращаются».

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» рассказали, что сообщение о разбойном нападении поступило в правоохранительные органы накануне в 19:50. Пострадавшим оказался 35-летний мужчина.

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Фото: Kostya Smetanka, «ВКонтакте»

«По предварительным данным, двое нападавших несколько раз выстрелили в потерпевшего и похитили денежные средства, — сообщили в УМВД. — В настоящее время возбуждено уголовное дело, к раскрытию преступления подключены опытные сотрудники уголовного розыска областного управления, проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению. Раскрытие преступления стоит на контроле у руководства УМВД по Тюменской области».

О сумме похищенного ничего не сообщается. «Сумма уточняется», — пояснили в полиции.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения уточнили, что врачи скорой помощи доставили мужчину в ОКБ№2. «Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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