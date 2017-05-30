{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
15:33  30 мая 2017 0

Самолеты в Шереметьево пострадали от урагана. В один из них ударила молния

Аэропорт Шереметьево. Москва, багаж, турист, шереметьево
Авиалайнер удалось посадитьФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Ураган унес жизни людей в Москве
все новости сюжета

Сильный ураган, обрушившийся на Москву 29 мая, повредил несколько авиалайнеров в аэропорту Шереметьево.

Airbus-330 получил повреждения створки шасси из-за удара обслуживающей стремянки, у Boeing-777 пострадала дверь, в которую ударился трап, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителей диспетчерских служб Московского авиаузла. Кроме того, сильный порыв ветра опрокинул погрузочный мостик во время загрузки питания на SSJ-100, задев воздухозаборник самолета.

Также известно, что во время захода на посадку в Шереметьево в Airbus, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, ударила молния. Несмотря на ЧП, самолет благополучно приземлился, в результате инцидента никто не пострадал.

Как писало «URA.RU» ранее, 29 мая в Москве от штормового ветра пострадали около 170 человек, 16 погибли. Буря сносила рекламные щиты, срывала кровлю с крыш, ломала деревья и переворачивала остановки общественного транспорта.

По словам синоптиков, стихия может добраться и до Урала. Ураганный циклон подступает к Свердловской и Челябинской областям.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров